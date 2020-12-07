В Україні спостерігається зниження захворюваності на коронавірус. Зокрема, це видно за кількістю госпіталізованих.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що за минулий тиждень коронавірус виявили у меншої кількості громадян, ніж за позаминулий. Він розповів, що могло стати причиною зниження захворюваності, повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Впродовж минулого тижня, а саме в період 30 листопада – 6 грудня в Україні зареєстрували 89 322 хворих на коронавірус. Натомість позаминулого тижня виявили 96 936 інфікованих.

Захворіло на 7,6 тисяч людей менше. При цьому кількість тестувань майже незмінна й коливається в межах 280-290 тисяч тестів щотижня,

– розповів Шмигаль.

Прем’єр-міністр вважає, що на ці показники вплинув не лише карантин вихідного дня, а й посилення штрафів за перебування без масок у громадських місцях і транспорті.

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