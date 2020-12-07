Шмигаль назвав усі причини зниження захворюваності на COVID-19 в Україні
В Україні спостерігається зниження захворюваності на коронавірус. Зокрема, це видно за кількістю госпіталізованих.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що за минулий тиждень коронавірус виявили у меншої кількості громадян, ніж за позаминулий. Він розповів, що могло стати причиною зниження захворюваності, повідомляє пресслужба Офісу президента.
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Впродовж минулого тижня, а саме в період 30 листопада – 6 грудня в Україні зареєстрували 89 322 хворих на коронавірус. Натомість позаминулого тижня виявили 96 936 інфікованих.
Захворіло на 7,6 тисяч людей менше. При цьому кількість тестувань майже незмінна й коливається в межах 280-290 тисяч тестів щотижня,
– розповів Шмигаль.
Прем’єр-міністр вважає, що на ці показники вплинув не лише карантин вихідного дня, а й посилення штрафів за перебування без масок у громадських місцях і транспорті.
Коронавірус в Україні: що варто знати
- В Україні зареєстрували перше зниження захворюваності на коронавірус в Україні від початку серпня.
- Очільник МОЗ Максим Степанов переконує, що за минулий тиждень в Україні провели 279 тисяч тестувань. Це стільки ж, скільки і позаминулого тижня.
- Орім цього, за цей період госпіталізували 10 тисяч хворих, а на попередньому тижні – 11 606 тисяч. Тобто на 1,5 тисячі менше.
- Від початку пандемії в Україні виявили 821 947 хворих на COVID-19. З них 423 704 вже одужали. Натомість померли від ускладнень хвороби – 13 733 пацієнти.
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