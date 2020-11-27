Щоб зупинити стрімке поширення захворюваності на COVID-19, треба вакцинувати 60 – 70% населення планети. Це дасть можливість зупинити розповсюдження вірусу.

Однак поки вакцини ще немає, складно робити детальні прогнози. Про це заявили у департаменті імунізації ВООЗ, повідомляє Kurier.

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У повідомленні вказано, що значна частина населення планети повинна мати імунітет або зробити щеплення. Це значною мірою сприятиме зменшенню захворюваності на коронавірус.

Зверніть увагу! Американська компанія Moderna заявила, що їхня вакцина від коронавірусу ефективна на 95%. Це підтвердили клінічні випробування вакцини за участю 30 тисячі добровольців. Детальніше про це – читайте тут.

За даними ВООЗ, варто враховувати не лише здатність вакцини сприяти профілактиці захворювання. Важливо, щоб щеплення також допомагало запобігти передачі вірусу.

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Довідка. Від початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксували понад 693 тисячі хворих. Станом на 27 листопада 2020 року одужали 326 тисяч осіб, інфікованих коронавірусом. На жаль, померли 11 909 людей.



Алгоритм надання допомоги пацієнтам з підозрою на коронавірус / Інфографіка 24 каналу