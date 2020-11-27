Скільки людей треба вакцинувати, щоб зупинити поширення COVID-19: дані ВООЗ
Щоб зупинити стрімке поширення захворюваності на COVID-19, треба вакцинувати 60 – 70% населення планети. Це дасть можливість зупинити розповсюдження вірусу.
Однак поки вакцини ще немає, складно робити детальні прогнози. Про це заявили у департаменті імунізації ВООЗ, повідомляє Kurier.
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У повідомленні вказано, що значна частина населення планети повинна мати імунітет або зробити щеплення. Це значною мірою сприятиме зменшенню захворюваності на коронавірус.
За даними ВООЗ, варто враховувати не лише здатність вакцини сприяти профілактиці захворювання. Важливо, щоб щеплення також допомагало запобігти передачі вірусу.
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Алгоритм надання допомоги пацієнтам з підозрою на коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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