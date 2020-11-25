За допомогою контакт-центру (номер – 0 800 60 20 19) можна викликати мобільну бригаду, яка приїде взяти зразки для тестування на коронавірус.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час ранкового брифінгу 25 листопада, пише 24 канал.

Читайте також Хто частіше заражається коронавірусом: діти чи дорослі

Пацієнти із симптомами COVID-19 можуть викликати мобільну бригаду. Так, якщо були раніше проблеми із викликом, можна звернутися у контакт центр. Ця ініціатива у тестовому режимі починає працювати з 26 листопада.

Номер телефону – 0 800 60 20 19. Лінія для дзвінків – безкоштовна.

"Із завтрашнього дня ми запускаємо в тестовому режимі (звичайно, потім це перейде на постійну основу) таку функцію, щоб будь-яка людина могла замовити виклик мобільної бригади безпосередньо в контакт-центрі. Якщо у вас є проблеми з викликом мобільної бригади, ви телефонуєте в контакт-цент, ми вже зв'язується з місцем, вирішуємо цю проблему, щоб на місці вам зателефонували та викликали бригаду", – пояснив Степанов.

Так, на гарячу лінію МОЗ з'єднало всі заклади охорони здоров'я, визначили відповідальних осіб. Однак глава МОЗ називає цей алгоритм "не дуже гарним" по відношенні до пацієнта, якому доведеться довше чекати.

Ми всі прекрасно розуміємо, що мобільну бригаду викликають люди, які захворіли та мають симптоми коронавірусної хвороби. Ця людина потребує швидкої допомоги, а не йти по великому колу,

– зауважив він.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу