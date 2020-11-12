Раніше лягаєте спати, прокидаєтеся після сходу сонця, спите достатню кількість годин, але відчуття втоми все одно вас не покидає? На що потрібно звернути увагу та яку роль відіграють фази сну – читайте в нашому матеріалі.

Якість сну залежить від багатьох факторів, відповідно й від самого сну залежить наше самопочуття. Але іноді ранкова втома може сигналізувати про інші неочевидні причини, зазначає 24 канал.

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Що таке втома

Втома може бути симптомом багатьох захворювань: діабету, серцево-судинних захворювань, артриту, анемії, захворювань щитоподібної залози, апное або ж синдрому хронічної втоми.

Утома також залежить від психологічного стану людини. Велика кількість стресів, монотонність праці та напруженість розвивають депресивні та тривожні стани.

Найпоширеніші ознаки втоми

Відчуття знесилення – людина відчуває, що вона не спроможна виконувати звичайні функції.

Погіршення концентрації та пам'яті.

Через утому уповільнюються процеси мислення.

Підвищена дратівливість.

Перманентна сонливість – людина завжди хоче спати.

Усі симптоми – це сигнал, що вже час зупинитися та відпочити. Відновити втрачені сили.



Найпоширеніші ознаки втоми / Фото pexels

Неочевидні причини втоми зранку

Ваш добовий ритм збився

Інший часовий пояс, робота до ночі та інші причини, які можуть впливати на цикл чергування сну й активності. Щоб розібратися з цією проблемою, спробуйте вести щоденник графіку сну. Він допоможе розібратися, з чим пов'язане відчуття втоми.

Ви прокинулись у фазі глибокого сну

Підйом буде доволі легким, коли ви прокидаєтесь у 1 чи 2 фазі. Багато додатків для смартфонів і фітнес-трекери вміють відстежувати сигнали тіла під час сну й будити вас тоді, коли прокинутися буде найлегше.

Що таке фази сну?

Мозок і тіло людини повинні проходити 4 етапи сну.

Найважливіші фази – це 3 та 4 цикли, коли падає кров'яний тиск, розслабляються м'язи, відбувається загоєння, а тіло заряджається енергією.

Коли лягати спати, щоб виспатись – читайте посиланням.

Поради, які допоможуть зробити сон якіснішим

Спробуйте створити режим сну та дотримуйтесь його.

Використовуйте ліжко лише для сну. Не можна в ньому їсти чи працювати.

Фізична активність також допоможе легше заснути та швидше прокинутись.

Уникайте кофеїну, алкоголю та великої кількості їжі перед сном. Слідкуйте за своїм раціоном протягом дня.

Не користуйтеся телевізорами, комп’ютерами, смартфонами за 30 хвилин до сну.

Уникайте стресових ситуацій.

Однак, відчуття втоми може сигналізувати про інші серйозні проблеми зі здоров'ям. Якщо ви спостерігаєте в себе ознаки втоми, які постійно повторюються та тривають понад 2-х тижнів – зверніться до лікаря по допомогу.