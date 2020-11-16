Американські вчені порівняли рівень смертності пацієнтів у важкому стані при COVID-19 і при грипі й з'ясували, що коронавірус вдвічі смертельнішою. Це дослідження остаточно знищило популярний міф про те, що коронавірус безпечніше грипу.

У дослідженні, проведеному вченими Медичної школи Університету Вашингтона (UW Medicine) порівнювалися клінічні показники й рівень смертності 65 пацієнтів з COVID-19 і 74 хворих на грип, госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії з 1 січня по 15 квітня, пише ATS journals.

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Наскільки коронавірус небезпечніший за грип

Фахівці виявили, що смертність пацієнтів, які потрапили в лікарню в критичному стані при коронавірусі вдвічі вище – 40% проти 19%. Цю різницю автори дослідження пояснюють тим, що при коронавірусі гострий респіраторний дистрес-синдром розвивається частіше, ніж при грипі – 63% проти 26%

Пацієнти з коронавірусом потрапляють до лікарні пізніше, ніж при грипі – в середньому через 7 днів після появи симптомів у порівнянні з 3,5 днями. Але при цьому на момент госпіталізації у них більше симптомів, ніж у хворих на грип, але в обох групах у 40% людей була сильна лихоманка з підвищеною температурою.

Практично у всіх госпіталізованих з COVID-19 (92%) діагностовано двобічне ураження легень, в той час, як при тяжкому перебігу грипу цей показник склав 64%. При цьому потреба в штучної вентиляції легенів була майже однакова: 59% пацієнтів з COVID-19 і 55% з грипом.

Відзначимо, що це дослідження проводилося на вибірці пацієнтів, які були госпіталізовані навесні, коли в арсеналі медиків був тільки гідроксихлорохін, від якого згодом відмовилися. Тепер застосовується більше засобів, в тому числі дексаметазон, який показав високу ефективність в зниженні ризику важких ускладнень і смертності при коронавірусі.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу