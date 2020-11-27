Що буде з різдвяними святами в Україні: заява Степанова
У Міністерстві охорони здоров'я виступають категорично проти масових святкувань у період новорічних свят. Це є однією з вагомих причин розповсюдження COVID-19.
В Україні було багато прикладів, коли через масові гуляння стрімко зростала кількість хворих на коронавірус. Про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі 24 каналу.
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За його словами, коли в Україні пом'якшили карантинні обмеження, в окремих регіонах люди почали святкувати гучні весілля. Степанов заявив, що через це виник спалах захворюваності на COVID-19.
Ми не хочемо, щоб таке було по всій країні,
– підкреслив міністр.
Як розповів Степанов, під час масових новорічних гулянь контактуватимуть багато людей, які у звичному житті не перетинаються. Міністр припустив, що вони можуть бути без масок та не зберігатимуть необхідну дистанцію.
"Так передається інфекція повітряно-крапельним шляхом, а наслідки можуть бути дуже сумними", – зазначив Степанов.
Чому в Європі навпаки послаблюють карантин на свята
Очільник МОЗ заявив, що в європейських країнах тривалий час діяли жорсткі карантинні обмеження. Тільки тепер у деяких з них почали послаблювати карантин. Степанов припустив, що в Європі також не дозволять масові гуляння, адже закони епідеміології всюди однакові.
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"Ми побачимо, яку стратегію вони оберуть і яким буде відношення саме до масових гулянь", – підкреслив він.
Чи припинять міжміське й залізничне сполучення
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 26 листопада 2020 року заявив, що у випадку погіршення ситуації з COVID-19 в Україні, уряд може заборонити міжміське та залізничне сполучення.
Коментуючи таку інформацію, Степанов заявив, що у МОЗ цю пропозицію "навіть не розглядали".
Максим Степанов про COVID-19 в Україні: дивіться відео 24 каналу
Джерело: 24 канал
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