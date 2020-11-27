У Міністерстві охорони здоров'я виступають категорично проти масових святкувань у період новорічних свят. Це є однією з вагомих причин розповсюдження COVID-19.

В Україні було багато прикладів, коли через масові гуляння стрімко зростала кількість хворих на коронавірус. Про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі 24 каналу.

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За його словами, коли в Україні пом'якшили карантинні обмеження, в окремих регіонах люди почали святкувати гучні весілля. Степанов заявив, що через це виник спалах захворюваності на COVID-19.

Ми не хочемо, щоб таке було по всій країні,

– підкреслив міністр.

Зверніть увагу! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксували понад 693 тисячі хворих. Станом на 27 листопада 2020 року одужали 326 тисяч осіб, інфікованих коронавірусом. На жаль, померли 11 909 людей.

Як розповів Степанов, під час масових новорічних гулянь контактуватимуть багато людей, які у звичному житті не перетинаються. Міністр припустив, що вони можуть бути без масок та не зберігатимуть необхідну дистанцію.

"Так передається інфекція повітряно-крапельним шляхом, а наслідки можуть бути дуже сумними", – зазначив Степанов.

Чому в Європі навпаки послаблюють карантин на свята

Очільник МОЗ заявив, що в європейських країнах тривалий час діяли жорсткі карантинні обмеження. Тільки тепер у деяких з них почали послаблювати карантин. Степанов припустив, що в Європі також не дозволять масові гуляння, адже закони епідеміології всюди однакові.

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"Ми побачимо, яку стратегію вони оберуть і яким буде відношення саме до масових гулянь", – підкреслив він.

Чи припинять міжміське й залізничне сполучення

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 26 листопада 2020 року заявив, що у випадку погіршення ситуації з COVID-19 в Україні, уряд може заборонити міжміське та залізничне сполучення.

Коментуючи таку інформацію, Степанов заявив, що у МОЗ цю пропозицію "навіть не розглядали".

Максим Степанов про COVID-19 в Україні: дивіться відео 24 каналу