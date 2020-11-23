Американські вчені вважають, що при наявності щеплення від свинки людина має менше ризиків важкого перебігу COVID-19.

Чим вище був рівень імунної відповіді, тим легшим або безсимптомним був перебіг коронавірусної інфекції у пацієнта. Результати дослідження опубліковані на сайті Американської спільноти мікробіології.

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Так, вчені цим пояснюють знижену захворюваність на COVID-19 у дітей. Дослідники рекомендують людям після 40 років зробити щеплення.

Нагадаємо, що від епідемічного паротиту (свинка) роблять щеплення в кінці першого року життя за допомогою комбінованої вакцини кір-паротит-краснуха (MMR або КПК).

У висновках вчені пояснили, що при наявності щеплення від свинки людина рідше хворіє на важку форму COVID-19. Вакцина КПК вважається безпечною з дуже низьким ризиком побічних ефектів.

Грунтуючись на результатах нашого дослідження, ми вважаємо, що розумно вакцинувати людей старше 40 років незалежно, чи є у них високі титри антитіл КПК в крові,

– заявив співавтор дослідження Девід Херлі.

Раніше інші американські вчені дослідили те, що КПК вакцина захищає від розвитку важкого запалення легенів і сепсису у пацієнтів з COVID-19. Вони аналогічно рекомендують повторну вакцинацію для дорослих.