До початку епідсезону в Україну завезли понад 600 тисяч доз вакцини проти грипу. Про це наприкінці жовтня говорив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. Однак, за словами українців, у жодній аптеці вакцини не знайти.

Люди шукають її і в приватних клініках, але і там щастить не завжди. Журналісти 24 каналу спробували придбати вакцину проти грипу. Детальніше – читайте далі.

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Майже в усіх аптеках Києва закінчилися вакцини проти грипу

Зокрема, журналісти пробували замовити через інтернет чи телефоном. Також звернулися в десяток столичних аптек. Однак всюди чули, що вакцин наразі немає і невідомо, коли вони знову надійдуть в продаж.

Після тривалих пошуків все ж один препарат знайшовся у комунальній аптеці, в яку завезли лише 50 доз південнокорейської вакцини. Її ще не всю розпродали.

Є ще 13 доз вакцини GC Flu. Одна коштує 206 гривень 80 копійок,

повідомила завідувачка аптеки Катерина Самотуга.

Вартість вакцини в Україні – різна, залежно від країни-виробника. Ціна коливається від 200 до майже 400 гривень за дозу.

Які вакцини проти грипу є в Україні

В Україну поставили 4 види:

2 південнокорейські;

французьку;

нідерландську.

Лікарі відзначають, що цього епідсезону в країні циркулюють 4 штами грипу, а частина завезених вакцин виробляють імунітет лише до 3.

"Від 4 штамів вакцинує тільки 1 вакцина – VAXIGRIP TETRA. Натомість INFLUVAC і GC Flu вакцинують від 3. Але вони мають саме 2 важливі штами грипу", – розповіла завідувачка амбулаторії Марія Малик-Коваленко.



Південнокорейська GC Flu вакцинує лише від 3 штамів грипу / Фото з сайту "Миколаївські новини"

Щоб ввести вакцину з аптеки є 2 години, інакше вона не подіє. Переносити її у звичайній сумці не можна, лише у спеціальній холодильній камері. Такий контейнер можуть дати в аптеці або його можна позичити у своїй лікарні.

До кожного препарату додається сертифікат та чек, де зазначений час придбання. Без нього до кабінету щеплень не пускають.

Перед вакцинацією необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем

Щоб не витрачати час на тривалий пошук та не марнувати грошей, медики радять консультуватися зі своїм сімейним лікарем та впевнитися, що вам справді можна щепитися. Протипоказаннями можуть бути гострі прояви респіраторних хвороб, хронічні захворювання та навіть алергія.

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Лікарка зазначила, що щеплюватись проти грипу у період епідемії можна, а також не заборонено вакцинуватись тим, хто перехворів на COVID-19. Однак це потрібно робити не раніше, ніж через 2 тижні після остаточного одужання.

Медики закликають українців вакцинуватися, адже ймовірність захворіти на грип та COVID-19 одночасно є. І з такою подвійною атакою організм може не впоратися. Отож, якщо від коронавірусу захиститися поки що неможливо, варто спробувати убезпечитися хоча б від знайомого всім грипу.