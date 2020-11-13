Випадки зараження коронавірусом норок виявили у ще одній країні – Греції. Мутацію COVID-19 у тварин підтвердили на двох хутрових фермах на півночі.

Грецька влада повідомила про спалах коронавірусу у норок на двох фермах. Про це пише видання Times of India.

Читайте також Як працює гаряча лінія МОЗ з питань COVID-19: номер контакт-центру

У джерелі повідомили, що штам вірусу, виявлений у норок, не мутував у порівнянні зі штамом у людей.

Також COVID-19 коронавірус виявили на одній з ферм в північному районі Козані. Скоро на цій фермі повинен початися забій 2500 норок.

Поширення COVID-19 серед норок: що відомо