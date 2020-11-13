У ще одній країні зафіксували зараження на COVID-19 серед норок
Випадки зараження коронавірусом норок виявили у ще одній країні – Греції. Мутацію COVID-19 у тварин підтвердили на двох хутрових фермах на півночі.
Грецька влада повідомила про спалах коронавірусу у норок на двох фермах. Про це пише видання Times of India.
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У джерелі повідомили, що штам вірусу, виявлений у норок, не мутував у порівнянні зі штамом у людей.
Також COVID-19 коронавірус виявили на одній з ферм в північному районі Козані. Скоро на цій фермі повинен початися забій 2500 норок.
Поширення COVID-19 серед норок: що відомо
- 4 листопада прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила. що "усі норки в Данії повинні бути вбиті".
- Фредеріксен повідомила, що від цих тварин нібито поширюється мутований коронавірус, яким на півночі країни інфікувались вже 12 людей. За її словами, мутована варіація SARS-CoV-2 знижує здатність до утворення антитіл.
- Через новий штам інфекції уряд Данії посилив карантин у 7 північних муніципалітетах.
- Поліція Данії підрахувала, що доведеться знищити від 15 до 17 мільйонів тварин. Однак, цього поки не зроблять, адже для вбивства тварин немає законних підстав.
- У ВООЗ розкритикували рішення Данії масово знищувати норок через COVID-19 та заявили, що воно поспішне. Адже коронавірус мутує постійно і поки що немає жодних підтверджень, що його нова версія є небезпечною. В організації підкреслили, що вивчають усю інформацію.
- Нині у Данії зафіксували 214 випадків передачі коронавірусу від норок до людини. Натомість не повідомлялось про те, яким штамом інфікувались люди.
- Окрім Данії, інфікованих норок знайшли ще у 6 країнах, зокрема: у Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії та США.
- Україна також провела перевірки на своїх фермах, але не виявила спалахів хвороби.
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