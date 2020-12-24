У Великій Британії виявили ще один, можливо, більш заразний штам коронавірусу. Мутацію, ймовірно, завезли з Південної Африки.

Нова мутація може бути більш заразною

Вчені виявили два випадки нового варіанту коронавірусу, який може бути більш заразний, ніж інший новий варіант, який наразі швидко поширюється Англією. Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Метт Хенкок, пише Scince Alert.

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Обидва випадки інфекції виявили у контактних людей, які нещодавно повернулися з Південної Африки.

Цей новий варіант викликає серйозне занепокоєння, тому що він ще більше передається і, схоже, мутував сильніше, ніж новий варіант, виявлений у Великій Британії,

– додав Хенкок.

Нагадаємо, що для вірусів характерно мутувати, і варіанти не обов'язково становлять більшу небезпеку чи смертельність. Раніше експерти повідомляли, що мутації в першому варіанті навряд чи вплинуть на ефективність вакцин проти COVID-19.

Великобританія вже ввела негайні обмеження на поїздки з Південної Африки.

Хенкок також повідомив, що ще мільйони людей в Англії будуть під більш суворими заходами ізоляції.

Мутація нормальне явище для коронавірусів

Більше про новий штам коронавірусу читайте в матеріалі 24 каналу – Мутація коронавірусу: що відомо про новий штам та наскільки це небезпечно.