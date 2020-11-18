Фонд соціального страхування щомісяця виплачуватиме кошти 6 медикам. Ці медичні працівники захворіли коронавірусом під час виконання своїх професійних обов'язків.

Розмір виплат залежить від ступеня непрацездатності й середнього доходу кожного медичного працівника. Про це повідомляє Урядовий портал.

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4 медичні працівники мають встановлену групу інвалідності. Кожному з них фонд щомісяця виплачуватиме 46 тисяч 245 гривень.

Лікар-анестезіолог з Одеської області, якому встановили II групу інвалідності;

Лікаря-кардіолог з Івано-Франківської області, якому встановили II групу інвалідності;

Лікар загальної практики сімейної медицини з Волині, якому встановили III групу інвалідності;

Завідувач приймального відділення – лікар-хірург з Києва, якому встановили III групу інвалідності.

Також Фонд соцстраху щомісяця виплачуватиме гроші 2 медикам, які мають стійку втрату працездатності після перенесення хвороби. Щомісяця їм додаткового виплачуватимуть 2 тисячі 323 гривні.

Старший фельдшер-лаборант клініко-діагностичної лабораторії з Івано-Франківської області, якому встановили 25% стійкої втрати професійної працездатності;

Лікар-терапевт з Полтавської області, якому встановили 10% стійкої втрати професійної працездатності.

До слова, нещодавно міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що більшість сімей медиків, які померли внаслідок коронавірусу, ще не отримали компенсації. Нині відбувається тривале розслідування кожного з випадків.