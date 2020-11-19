Ізраїльські вчені продемонстрували ефективність технології генного редагування CRISPR-Cas9 в лікуванні метастатичного раку. Вони розробили нову систему на основі ліпідних наночастинок, яка впливає на ракові клітини і руйнує їх впливом на гени.

Вчені підкреслили, що це не хімієтерапія, а тому жодних побічних ефектів для організму немає, натомість ракову клітину вдається знищити. Молекулярні ножиці Cas9 відрізають ДНК ракових клітин, нейтралізуючи її і остаточно запобігаючи реплікацію ракових клітин, повідомляє EurekAlert.

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Це перше дослідження, яке доводить, що систему генного редагування CRISPR можна успішно використовувати для лікування раку на моделі тварин,

– заявив професор Дан Пеєр, глава лабораторії точної наномедицини в Університеті Тель-Авіва.

Чи можна вважати ефективною нову систему лікування

Для того, щоб вивчити ефективність застосування цієї технології для лікування раку, професор Пеєр і його команда обрали два види раку: гліобластом і метастатичний рак яєчників.

Гліобластома – є найбільш агресивним типом раку мозку, очікувана тривалість життя при якому становить 15 місяців після діагностики, а виживаність протягом п'яти років – всього лише 3%.

Рак яєчників – часта причина смерті серед жінок і вид раку жіночої репродуктивної системи, який найчастіше закінчується летально.

Результати і перспектива методу

Всього одна процедура терапії ліпідними наночастинками і CRISPR подвоює середню тривалість життя у мишей з гліобластомою, збільшуючи шанси на виживання до 30%. Лікування метастатичного раку яєчників підвищило виживаність гризунів до 80%.

Нова технологія доставлення ліпідних наночастинок для генного редагування ракових клітин відкриває можливість лікування різних видів раку, а також рідкісних генетичних і хронічних вірусних захворювань.