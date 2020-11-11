Чорний ринок також адаптується під нову реалії коронавірусної епохи. Тепер шахраї з різних країн продають підроблені результати тестів на коронавірус.

Ці документи продають в першу чергу туристам: без документа, в якому підтверджується відсутність хвороби, людей не випускають за кордон, пише The Washington Post.

Також на тему: У Києві люди утворили величезні черги, щоб зробити тест на COVID-19: фото

Підроблені тести на коронавірус

Підроблені тести вже помітили у Франції, Бразилії, Великобританії та інших країнах. Наприклад, в Парижі фейкові документи продавали прямо в аеропорту – по 180-360 доларів за електронний файл.

Виявити зловмисників вдалося після того, як фейк помітили у пасажира з Ефіопії. У Британії шахраї працюють безпосередньо з турагентствами – негативний результат можуть видати разом з квитком на літак.

Ціна на підробний тест в Україні

Про схожі випадки повідомляють і в Україні: в мережі продають підробки й доставляють додому покупцеві.

Такі туристи не хочуть витрачати час, їхати в клініку і чекати результатів. До того ж зробити довідку дешевше: якщо ПЛР-тест в приватній лабораторії коштує 1000-2000 гривень, то сама довідка – 400-500 гривень.

Держоргани почали серйозніше підходити до перевірок документів, тому зараз скористатися фейком досить важко. Наприклад, уряд штату Гаваї вимагає здавати тести в певній лабораторії та до приїзду відправляти результати через інтернет.