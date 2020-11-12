Національний сервіс Virobnik.ua, який показує з чого і в яких умовах створюють українські продукти харчування, наражається на спротив з боку деяких виробників.

Натхненник сервісу Віталій Єрмак як приклад наводить одну з найбільших компаній, яка виробляє в Київській області йогурти і молочні продукти, повідомляє 24 канал.

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За словами Єрмака, у відповідь на запит сервісу щодо відкриття українцям всіх етапів виробництва та інгредієнтів там відповіли: "Ми вже маємо достатньо відео на цю тему".

Однак, додає Єрмак, "Перевіривши сайт виробника, ми не знайшли жодного відео, яке показувало б українцям, з чого і в яких умовах створюються продукти, які ми споживаємо щодня. А якби таке відео і було, то воно по суті не було б незалежним, а очевидно знято в інтересах суто виробника".