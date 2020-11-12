Національний сервіс Virobnik.ua, який показує з чого і в яких умовах створюють українські продукти харчування, наражається на спротив з боку деяких виробників.
Натхненник сервісу Віталій Єрмак як приклад наводить одну з найбільших компаній, яка виробляє в Київській області йогурти і молочні продукти, повідомляє 24 канал.
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За словами Єрмака, у відповідь на запит сервісу щодо відкриття українцям всіх етапів виробництва та інгредієнтів там відповіли: "Ми вже маємо достатньо відео на цю тему".
Однак, додає Єрмак, "Перевіривши сайт виробника, ми не знайшли жодного відео, яке показувало б українцям, з чого і в яких умовах створюються продукти, які ми споживаємо щодня. А якби таке відео і було, то воно по суті не було б незалежним, а очевидно знято в інтересах суто виробника".
Проєкт Virobnik.ua стартував в Україні декілька місяців тому. Як розповів його засновник Віталій Єрмак, головне завдання проєкту – не реклама окремих виробників або торгових марок, а інформування українських споживачів про те, як виготовляється той чи інший продукт. А споживачі вже самі зроблять вибір, чию продукцію їм купувати.
На сайті проєкту постійно збільшується кількість продуктів, виробництво яких стає відкритим для українців.
Як повідомлялося, Антимонопольний комітет оштрафував 5 молочних компаній за обман на 30 мільйонів гривень. Комітет виявив низку недобросовісних компаній, які виробляли суміші з невідомих складових і при цьому називали продукт маслом, повідомили у відомстві.