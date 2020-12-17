Ще задовго до пандемії життя на самоті розглядалося, як проблема і загроза для життя і здоров'я, про що свідчили численні дослідження. Завдяки вченим в одинаків з'явився привід для стриманого оптимізму.

Вчені проаналізували дані 40 тисяч осіб з UK Biobank – масштабної біомедичної бази, яка містить медкарти півмільйона жителів Великобританії, пише Nature Communications.

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Як відбувалося дослідження

До вибірки потрапили люди 40-69 років, які проходили тестування, яке охоплювало питання про те, чи відчувають вони себе самотніми. Серед них 13,1% учасників відповіли позитивно в основному це були жінки – 61,37% проти 38,63% чоловіків.

Потім дослідники зіставили знімки МРТ мозку в одинаків і тих, хто постійно живе з кимось, вивчивши обсяг сірої речовини в 100 ділянках головного мозку, пов'язаних між собою.

Самотні люди мають кращу фантазію

Результати виявили у самотніх людей найбільший обсяг сірої речовини й підвищену активність в тих ділянках мозку, які зв'язалися в так звану мережу пасивного режиму роботи або мережу за замовчуванням. Вона активізується в ті моменти, коли людина нічим не зайнята і мріє, згадує і використовує творчу уяву.

Чому так відбувається

На думку вчених, в одинаків мережа пасивного режиму роботи мозку більш розвинена через те, що у них більше можливостей для неспішних роздумів.

Це може означати, що у таких людей творчий потенціал може бути вищим в порівнянні з тим, хто живе з сім'єю. Однак невідомо, атрофуються при цьому в одинаків ділянки мозку, що відповідають за соціальні зв'язки.