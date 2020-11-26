Американські вчені з'ясували, що десятигодинна соціальна ізоляція підвищує прагнення до спілкування. Під час цього спостерігається підвищена активність відділів мозку, які активізуються, коли людина голодна

Самотність і голод для мозку схожі, і компанія людині так само важлива, як їжа. Таке припущення зробили вчені з Массачусетського технологічного інституту, пише Nature Neuroscience.

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Вони перевірили три експерименти й встановили, що голод і соціальна ізоляція сприяють активації однієї й тієї ж області середнього мозку, вона входить в систему винагороди та відповідає за циркуляцію дофаміну (гормону мотивації).

Як відбувалося дослідження

У дослідженні брали участь 40 добровольців без проблем зі здоров'ям. Всі пройшли по три тести в різні дні. Під час першого кожного учасника соціально ізолювали: десять годин вони були в кімнаті самі, з ними ніхто не розмовляв, доступу до інтернету і гаджетів не було.

Під час другого учасникам заборонили їсти протягом десяти годин. Третій був найпростішим – вчені ніяк не обмежували добровольців цей день.

Після кожного з трьох експериментів учасники пройшли функціональне МРТ-сканування. Під час процедури їм показували картинки трьох типів: з людьми, які весело спілкуються, з їжею (тортом, піцою, пастою) і контрольні зображення квітів.

До картинок додавалися короткі описи. Після кожного типу зображень добровольці відповідали, наскільки вони голодні та чи хочуть спілкуватися.

Самоізоляція і голод

Виявилося, що після самоізоляції учасники дійсно хотіли спілкуватися більше, точно так само, як і їсти після голодування. В обох випадках у випробовуваних знизився рівень задоволеності, їм стало менш комфортно.