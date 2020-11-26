Самоізоляція впливає на мозок, як голод
Американські вчені з'ясували, що десятигодинна соціальна ізоляція підвищує прагнення до спілкування. Під час цього спостерігається підвищена активність відділів мозку, які активізуються, коли людина голодна
Самотність і голод для мозку схожі, і компанія людині так само важлива, як їжа. Таке припущення зробили вчені з Массачусетського технологічного інституту, пише Nature Neuroscience.
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Вони перевірили три експерименти й встановили, що голод і соціальна ізоляція сприяють активації однієї й тієї ж області середнього мозку, вона входить в систему винагороди та відповідає за циркуляцію дофаміну (гормону мотивації).
Як відбувалося дослідження
У дослідженні брали участь 40 добровольців без проблем зі здоров'ям. Всі пройшли по три тести в різні дні. Під час першого кожного учасника соціально ізолювали: десять годин вони були в кімнаті самі, з ними ніхто не розмовляв, доступу до інтернету і гаджетів не було.
Під час другого учасникам заборонили їсти протягом десяти годин. Третій був найпростішим – вчені ніяк не обмежували добровольців цей день.
Після кожного з трьох експериментів учасники пройшли функціональне МРТ-сканування. Під час процедури їм показували картинки трьох типів: з людьми, які весело спілкуються, з їжею (тортом, піцою, пастою) і контрольні зображення квітів.
До картинок додавалися короткі описи. Після кожного типу зображень добровольці відповідали, наскільки вони голодні та чи хочуть спілкуватися.
Самоізоляція і голод
Виявилося, що після самоізоляції учасники дійсно хотіли спілкуватися більше, точно так само, як і їсти після голодування. В обох випадках у випробовуваних знизився рівень задоволеності, їм стало менш комфортно.
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