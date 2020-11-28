Зараженных коронавирусом в житомирской больнице размещают даже в отделении кардиологии. Кроме того, на территории больницы планируют открыть еще один корпус для инфицированных. Там будут дополнительные кровати с кислородом.

Сейчас медики уже вынуждены проводить специальную "сортировку", чтобы больничных мест хватило хотя бы для пациентов в критическом состоянии. Об этом рассказал заведующий инфекционного отделения Житомирской больницы №2 Олесь Кутний, сообщает "Громадське".

Актуально Выглядит так, что здесь без вариантов, – Железняк о локдауне в Украине

До сих пор не могу привыкнуть, потому что такого за свою жизнь еще не видел. Мы в кардиологии (не инфекционной, не путайте) рассчитываем на 200 коек. На сегодня мы одним корпусом справляемся. Это трудно, нам приходится быстро выписывать, не класть тех, кого не надо,

– заявил медик.

Что еще сказал Кутний