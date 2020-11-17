В Житомире от COVID-19 умерла преподавательница: она сообщала о нехватке кислорода в больнице
В Житомире от коронавируса умерла преподавательница Государственного университета "Житомирская политехника". На момент смерти женщине было 39 лет.
Преподавательница Ольга Грабарь лечилась в житомирской больнице №1. Несколько дней назад она сообщала, что в медицинском учреждении не хватает кислорода для пациентов, отмечает Укринформ.
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Вечером 15 ноября Ольга Грабарь обратилась к мэру Житомира на своей странице в фейсбуке. Она рассказала, что является свидетелем того, что в больнице нет кислорода. В частности, в течение того дня там 8 раз выключали его подачу.
В заведении эту информацию сразу опровергли. Там заявили, что больница имеет 3-дневный запас.
Сейчас стало известно, что Ольга Грабарь умерла в результате коронавирусной инфекции. Медицинский директор учреждения рассказал, что в течение дня в заведении умерли 5 человек, среди которых и преподавательница университета.
Коллектив и студенты Государственного университета "Житомирская политехника" выражают искренние соболезнования родным, близким и друзьям по поводу преждевременной смерти кандидата технических наук, доцента Грабар Ольги Ивановны,
– говорится в сообщении на сайте университета.
Что известно о ситуации с кислородом в Украине
- Сейчас в стране выделено 52 тысячи коек для пациентов с COVID-19, около 30 тысяч из которых уже заняты.
- При таком количестве госпитализированных, к кислороду в стране подведено лишь 19 909 койкомест.
- Волонтеры сообщают, что больницам не хватает кислородных баллонов и во многих учреждениях пациенты вынуждены дышать по очереди.
- Шмыгаль сообщил, что в стране в эксплуатацию введено около 700 аппаратов искусственной вентиляции легких.
- Всего в украинских больницах размещено почти 5 тысяч таких аппаратов.
В течение 16 ноября в Украине обнаружили 11 968 инфицированных коронавирусом и зарегистрировали 159 новых смертей вследствие COVID-19. За этот же период в больницы госпитализировали еще 1 610 больных.
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