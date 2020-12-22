Как жителей ОРДЛО будут вакцинировать от COVID-19
Украина готова вакцинировать жителей ОРДЛО от COVID-19, но для этого нужно выехать на контролируемую Украиной территорию.
Украинская сторона определит категории жителей оккупированных территорий, которые находятся в зоне риска и нуждаются в вакцинации в первую очередь. Среди них также и врачи. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Суспільному".
Читайте также С какими болезнями чаще всего умирают от COVID-19: новое исследование
Мы можем предложить людям вакцинирование на подконтрольной территории, но ведь оно не делается онлайн – люди должны иметь возможность въехать. Если оккупационные режимы продолжат блокировку, люди просто не смогут попасть сюда,
– сказал Резников.
Людей, которых будут вакцинировать в первую очередь, будет легко вычислить через реестры.
"Все 272 тысячи людей имеют электронные удостоверения, электронный кабинет, поэтому коммуникация с ними – не проблема", – отметил министр.
Резников добавил, что власти планируют обсудить вопросы вакцинации с международными организациями. Этот вопрос также не обсуждали на переговорах в Трехсторонней контактной группе. Сейчас там два насущных вопроса – открытие двух КПВВ и взаимное освобождение удерживаемых лиц.
Поделиться новостью
-
Сколько украинцев умерли от COVID-19 за январь-октябрь: данные Госкомстата22 декабря 2020 , 16:12
-
Новости о коронавирусе 19 декабря: обновленный алгоритм Минздрава, мутация COVID-1920 декабря 2020 , 05:55
-
Ситуация с новым штаммом COVID-19 стала неконтролируемой, – Минздрав Британии21 декабря 2020 , 09:26