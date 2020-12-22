Украина готова вакцинировать жителей ОРДЛО от COVID-19, но для этого нужно выехать на контролируемую Украиной территорию.

Украинская сторона определит категории жителей оккупированных территорий, которые находятся в зоне риска и нуждаются в вакцинации в первую очередь. Среди них также и врачи. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Суспільному".

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Мы можем предложить людям вакцинирование на подконтрольной территории, но ведь оно не делается онлайн – люди должны иметь возможность въехать. Если оккупационные режимы продолжат блокировку, люди просто не смогут попасть сюда,

– сказал Резников.

Людей, которых будут вакцинировать в первую очередь, будет легко вычислить через реестры.

"Все 272 тысячи людей имеют электронные удостоверения, электронный кабинет, поэтому коммуникация с ними – не проблема", – отметил министр.

Резников добавил, что власти планируют обсудить вопросы вакцинации с международными организациями. Этот вопрос также не обсуждали на переговорах в Трехсторонней контактной группе. Сейчас там два насущных вопроса – открытие двух КПВВ и взаимное освобождение удерживаемых лиц.

По состоянию на 22 декабря в Украине выявлено 979 506 больных коронавирусом. Из них 600 288 уже выздоровели. Умерли 16 897 инфицированных. С начала пандемии в Украине провели 5 307 601 ПЦР-тестирование для идентификации SARS-CoV-2.