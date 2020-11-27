В правительстве все чаще звучат инициативы введения полного локдауна. В частности, Арсен Аваков заявил, что тотальный локдаун нужно ввести на 2–3 недели. Однако любой кратковременный локдаун не даст никакого эффекта. Поэтому по меньшей мере должен быть месяц жестких ограничений.

Далее нужно решать, какое направление движения выбирать: чтобы в стране было радикальное снижение, или динамика распространения держалась на одном уровне. Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк.

Читайте также Локдаун может свести заражение COVID-19 к нулю, – Степанов

По его словам, независимо от жесткости локдауна, эффект приходит на 3–4 неделю. А вот скорость снижения случаев и уменьшение распространения зависит от уровня ограничений. Однако наступает на 5–6 неделю.

2 недели не помогут, как минимум должен быть один месяц,

– заметил эксперт.

Он отметил, что динамика распространения коронавирусной болезни в Украине очень быстрая и уже превышает европейскую. Так что через 2–3 недели наша страна станет лидером в Европе по этому показателю.

"Сегодня мы находимся в пятерке по динамике. Но европейские страны согласовали ограничения, и у них она сильно замедлилась", – пояснил Павел Ковтонюк.

По его мнению, перегрузка медицинской системы может произойти раньше, чем на новогодние праздники.

Альтернативы введению жестких ограничений нет, – Ковтонюк

Эксперт отметил, что когда правительство вводит жесткие карантинные ограничения, то эффект от них появляется через 3–4 недели. То есть:

2 недели длится инкубационный период COVID-19;

затем относительная стабилизация;

со временем наступает снижение количества новых случаев.

Если мы будем ждать до новогодних праздников, ситуация может стать критической. Мы вводим локдаун, но еще 3 недели будет происходить рост и в больницах будет страшная ситуация,

– подчеркнул руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

Он считает, что альтернативы введению жестких ограничений в ближайшее время нет.

Кроме этого, Павел Ковтонюк назвал 4 сферы, которых непосредственно должны касаться жесткие ограничения:

заведения общественного питания;

отели;

спортзалы и сауны;

массовые собрания.

По его словам, европейские страны применяют формулу ограничения контактов. То есть, в публичном месте человек может встречаться не более чем с 6–8 лицами. Любое массовое мероприятие с большим количеством людей запрещено. "Поэтому эти 4 сферы должны однозначно быть в жестких ограничениях", – подытожил он.