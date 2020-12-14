Необычный случай произошел в Западном Йоркшире в Англии, где летняя местная жительница случайно обнаружила в своем носу косточку от апельсина, с которой она жила 60 лет.

Пожилая англичанка на протяжении многих лет мучилась от заложенности носа, пишет The Daily Star.

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Каково было ее удивление, когда она наконец обнаружила, в чем была причина. В начале декабря 68-летняя Бетти Макфэйл попыталась высморкаться и изрядно удивилась, увидев на салфетке косточку от апельсина.



Женщина много лет жила с косточкой в носу / Фото dailystar

Об этом странном случае женщина рассказала своему брату-сверстнику Тони. Тот вспомнил, что, когда они были маленькими, то один раз поссорились и во время конфликта Тони ударил Бетти в нос недоеденным апельсином. Детям тогда было примерно по 10 лет. Судя по всему, тогда косточка и застряла внутри носа англичанки.

После этого у Бетти начались проблемы с дыханием, но она и не могла подумать, что причиной этого стала часть фрукта.

Это меня поразило и в некоторой степени расстроило, потому что я с 10 лет дышала ртом. Я храпела. У меня всю жизнь были проблемы с пазухами, трудно поверить, что это все могло произойти из-за маленькой косточки,

– сказала женщина.