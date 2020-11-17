В Киевской области врачи отказались принимать женщину с признаками инсульта. На руках у своего мужа 53-летняя пациентка ушла из жизни рядом с отделением Боярской реанимации.

Родственники умершей рассказали, что сначала скорая помощь не хотела приезжать на вызов. Через несколько дней женщину доставили в больницу в очень тяжелом состоянии, но врачи отказались ее принимать, сообщает Громадське.

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Дочь умершей рассказала, что ее матери стало плохо еще 21 октября. Сначала начались проблемы с давлением, она постоянно лежала и спала, перестала есть и жаловалась, что болит все тело. В ночь на 23 октября состояние женщины ухудшилось, семья вызвала скорую медицинскую помощь и рассказала диспетчеру, что есть подозрение на микроинсульт.

На втором конце телефонной линии ответили, что скорая не приедет – нужно вызвать семейного врача и выпить "какую-то таблетку".

Состояние больной стремительно ухудшалось. 30 октября в 12 часов дня дочь больной позвонила в Боярскую больницу и попросила прислать врача на дом. Там ответили, что обратились поздно и стоит ждать понедельника.

В понедельник 2 ноября женщина уже начала бредить, не ходила, не говорила и не контролировала свою правую руку. Родственники звонили на горячую линию и в Минздрав, но воскресенье оказалось выходным днем в ведомстве. Скорая помощь приехала только после обращения в полицию.

Родственники умершей рассказали, что на вызов прибыла старая машина с нерабочим оборудованием. Даже не удалось сделать кардиограмму, ведь аппарат не работал.

По прибытию к месту назначения из помещения медицинского учреждения вышел врач и сообщил, что все переполнено и больную принять нет возможности, поэтому ее надо везти в Белую Церковь.

Из больницы на помощь никто не вышел – больная умерла прямо под ее стенами.

Боярскую реанимацию, к которой привезли женщину, ранее перепрофилировали для лечения COVID-19. Но родственники умершей убеждены, что врачи были обязаны принять пациентку, ведь она была в очень тяжелом состоянии и нуждалась в срочной госпитализации.

Если бы ее даже в воскресенье приняли врачи, даже в реанимации, даже на полу, моя мама была бы жива,

– сказала дочь умершей.

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Кто в этом виноват и будет ли наказан

Комментируя эту ситуацию, в НСЗУ подчеркнули, что экстренная медицинская помощь должна прибывать всегда и со всем необходимым оснащением. Даже если заведение не имеет соответствующих отделений, врачи должны сперва стабилизировать состояние пациента, а тогда уже принимать решение, куда его госпитализировать.

Киевская областная государственная администрация сообщила, что по поводу этого вопроса создала комиссию, которая должна найти виновных и привлечь их к ответственности.