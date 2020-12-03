Зеленый чай и шоколад могут подавлять клетки коронавируса
Биологи обнаружили, что в зеленом чае, винограде, какао-порошке и темном шоколаде есть так называемые протеазы, которые способны связывать и блокировать деятельность вируса SARS-CoV-2. Особенности их действия уже выяснили, теперь ученые работают над возможным практическим применением открытия.
Протеазы – химические соединения эффективны против Мpro
Специалисты из Университета Северной Каролины провели моделирование и лабораторные исследования, которые показали, что Мpro в вирусе SARS-CoV-2 реагирует на воздействие различных химических соединений растений, которые, как уже известно науке, обладают мощным противовоспалительным и антиокислительным действием, пишет Science Daily.
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Мpro необходим SARS-CoV-2 для того, чтобы размножаться и распространяться. Если мы научимся подавлять или деактивировать эту протеазу, вирус умрет,
– пояснил профессор Се Дэюй, автор исследования.
Чай и виноград являются более действенными
Компьютерная симуляция показала, что исследуемые химические компоненты зеленого чая, двух сортов винограда, какао-порошка и темного шоколада способны привязываться к разным частям Мpro – это такие себе карманы, если они заполнены, фермент теряет свои функции.
Эксперименты подтвердили эти предположения. Наиболее успешно подавляли действие протеазы Мpro компоненты зеленого чая и винограда. Какао и темный шоколад снижали ее активность вполовину.
Какао и шоколад тоже подавляли репликацию вируса / Фото Unsplash
Зеленый чай обладает 5 химическими соединениями, которые связываются с различными локациями в кармане Мpro, существенно подавляя ее функцию. В винограде эти вещества содержатся в кожуре и косточках. Растения используют их для защиты, так что неудивительно, что эти полезные вещества есть в листьях и кожуре,
– отметил исследователь.
Каким должно быть питание, если заболели коронавирусом: советы ВОЗ
- Ограничить потребление соли и продуктов с высоким содержанием натрия до 1 чайной ложки в день.
- Есть меньше сладкого.
- Исключить из рациона газированные напитки, сладкий йогурт, концентраты фруктовых соков, сиропы, ароматизированное молоко.
- Необходимо также пить больше воды, не менее 8–10 чашек в день.
- Ежедневно ешьте смесь цельнозерновых злаков, таких как пшеница, кукуруза и рис, бобовые, такие как чечевица и фасоль, много свежих фруктов и овощей, а также некоторые животные продукты.
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