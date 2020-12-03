Биологи обнаружили, что в зеленом чае, винограде, какао-порошке и темном шоколаде есть так называемые протеазы, которые способны связывать и блокировать деятельность вируса SARS-CoV-2. Особенности их действия уже выяснили, теперь ученые работают над возможным практическим применением открытия.

Протеазы – химические соединения эффективны против Мpro

Специалисты из Университета Северной Каролины провели моделирование и лабораторные исследования, которые показали, что Мpro в вирусе SARS-CoV-2 реагирует на воздействие различных химических соединений растений, которые, как уже известно науке, обладают мощным противовоспалительным и антиокислительным действием, пишет Science Daily.

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Мpro необходим SARS-CoV-2 для того, чтобы размножаться и распространяться. Если мы научимся подавлять или деактивировать эту протеазу, вирус умрет,

– пояснил профессор Се Дэюй, автор исследования.

Чай и виноград являются более действенными

Компьютерная симуляция показала, что исследуемые химические компоненты зеленого чая, двух сортов винограда, какао-порошка и темного шоколада способны привязываться к разным частям Мpro – это такие себе карманы, если они заполнены, фермент теряет свои функции.

Эксперименты подтвердили эти предположения. Наиболее успешно подавляли действие протеазы Мpro компоненты зеленого чая и винограда. Какао и темный шоколад снижали ее активность вполовину.



Какао и шоколад тоже подавляли репликацию вируса / Фото Unsplash

Зеленый чай обладает 5 химическими соединениями, которые связываются с различными локациями в кармане Мpro, существенно подавляя ее функцию. В винограде эти вещества содержатся в кожуре и косточках. Растения используют их для защиты, так что неудивительно, что эти полезные вещества есть в листьях и кожуре,

– отметил исследователь.

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Ограничить потребление соли и продуктов с высоким содержанием натрия до 1 чайной ложки в день.

Есть меньше сладкого.

Исключить из рациона газированные напитки, сладкий йогурт, концентраты фруктовых соков, сиропы, ароматизированное молоко.

Необходимо также пить больше воды, не менее 8–10 чашек в день.

Ежедневно ешьте смесь цельнозерновых злаков, таких как пшеница, кукуруза и рис, бобовые, такие как чечевица и фасоль, много свежих фруктов и овощей, а также некоторые животные продукты.

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