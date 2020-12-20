Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не входит в список стран, которые первыми получат вакцину против коронавируса. Также он объяснил, почему Украина не будет покупать российскую вакцину.

Президент Украины сказал об этом в интервью изданию The New York Times 16 декабря 2020 года, пишет пресс-служба Владимира Зеленского.

Читайте также В Украине за сутки обнаружили 8 325 больных COVID-19

Мы не входим в список стран, которые первыми получают вакцину. Я не знаю, сколько десятилетий потеряно за время независимости, но это есть, и я признаю этот факт,

– сказал Зеленский.

По его словам, нужно быть "акробатами в политике", чтобы каким-то образом попасть в приоритет стран, которые получают вакцину против коронавирусной инфекции самыми первыми.

"Конечно, я бы этого не хотел, конечно же, любой закон, который блокирует экспорт вакцин, я как Президент не могу поддерживать просто потому, что это еще один шаг к тому, что мы можем быть в конце очереди с вакцинации, а значит, больше украинцев погибнет. Я не могу поддерживать любое подобное законодательство любой страны, даже если это наш стратегический партнер, независимо ни от чего", – отметил он.

Украинский президент считает, что именно США и Великобритания сегодня могли бы очень сильно повлиять на то, чтобы Украина была в приоритете стран Европы, которые получат вакцину первыми.

"Мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину, которая не прошла все испытания", – Зеленский

В то же время Владимир Зеленский сказал, что Украина будет бороться за то, чтобы партнеры дали вакцину, которая подтверждена – Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Однако не российскую вакцину "Спутник", которая не прошла все клинические испытания.

Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину, которая не прошла все испытания. У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект. Более того, я не могу взять ответственность за вакцину, последствий действия которой мы не знаем. Украина прежде всего базирует свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину,

– добавил президент Украины.

Вакцинация в Украине: самое главное

В Госбюджете-2021 на вакцинацию против коронавируса предусмотрели 2,6 миллиарда гривен.

Впрочем, для этого необходимо почти в 6 раз больше – 15,1 миллиарда.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что первую партию вакцин от COVID-19 Украина ожидает уже в феврале.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала