У людей, придерживающихся правил здорового сна, сердечная недостаточность развивается реже, чем у тех, кто спит плохо. У таких людей риск болезни повышается почти в два раза

Сердечной недостаточностью называют состояние, при котором сердечная мышца не может эффективно перекачивать кровь. Она развивается постепенно, в течение многих лет. Среди ее основных причин – ишемическая болезнь сердца и гипертония, пишет Circulation.

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От сердечной недостаточности в мире страдают не менее 26 миллионов человек, эта цифра постоянно растет. Существуют доказательства, что различные нарушения сна могут способствовать развитию сердечной недостаточности. Однако как связана эта патология с различными показателями здорового сна, ранее было неизвестно.

Авторы нового исследования в своей предыдущей научной работе разработали шкалу паттернов здорового сна. Согласно ей, наиболее здоровым патерном является следующее сочетание: ранний хронотип ("соловьи"), сон 7-8 часов в сутки, отсутствие бессонницы, отсутствие храпа и редкая сонливость в дневное время.

Здоровый сон и сердечная недостаточность

В новом исследовании авторы подсчитали, как четыре из пяти составляющих здорового сна влияют на риск сердечной недостаточности. Они обнаружили, что риск этой патологии ниже:

на 8% у "жаворонков" по сравнению с совами;

на 13% у тех, кто спит 7-8 часов, чем у тех, кто спит меньше;

на 17% у людей без бессонницы по сравнению с теми, у кого бессонница частая;

на 34% у людей, которые не чувствуют сонливость днем по сравнению с тем, кто часто ходит сонным.

У людей с самыми высокими показателями по шкале здорового сна сердечная недостаточность развивалась на 42% реже, чем у людей с самыми низкими значениями.