Завершить пандемию за 6 недель: назвали простой, эффективный способ
Массовое экспресс-тестирование на коронавирус может помочь завершить пандемию. Заболеваемость уменьшится в течение 6 недель, но в таком случае массовое тестирование нужно проводить каждые 3 дня.
Оперативное тестирование населения – путь борьбы с COVID-19
К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской школы здравоохранения и Университета Колорадо в Боулдере, исследования опубликовали в Science Advances. В нем говорится, что быстрые тесты, хоть и менее надежные, но могут сориентировать органы здравоохранения на более целенаправленные меры, пишет Business Insider.
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Когда речь идет о здравоохранении, то лучше проводить менее чувствительный тест с результатами сегодня, чем завтра с более чувствительным тестом,
– сказал Даниэль Ларремор, автор исследования.
Массовое экспресс-тестирование на COVID-19, особенно людей, которые не имеют признаков инфекции, может положить конец пандемии в течение 6 недель.
Преимущества быстрого тестирования на коронавирус
Быстрые тесты стоят дешевле и могут дать результаты за считанные минуты, а не за дни.
Так согласно расчетам исследователей, если бы половина населения США тестировалась еженедельно, а те, у кого положительные результаты сразу шли на изоляцию, это значительно уменьшило бы скорость распространения болезни и количество инфицированных.
Вместо того, чтобы внедрять карантин и побудить людей сидеть дома, чтобы кто-то из них не оказался больным и не распространял заболевание, следовало бы изолировать дома только заразных людей, зато все остальные могли бы продолжать обычную жизнь,
– отметил Даниэль Ларремор.
Математическое моделирование
Экспресс-тестирование 3/4 населения города каждые три дня уменьшит количество инфицированных на 88%. Ученые убеждены, что этого достаточно, чтобы свести распространение пандемии к нулю.
Есть ли экспресс-тестирование на коронавирус в Украине
- Правительство выделило деньги на закупку 6 миллионов экспресс-тестов для выявления COVID-19.
- Экспресс-тест делают по процедуре, схожей с ПЦР-тестами – с помощью ватного тампона берут мазок со слизистой носоглотки.
- Однако результат нового теста на антиген можно получить через 15 – 30 минут, тогда как ПЦР-тест делают в течение дня.
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