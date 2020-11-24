Массовое экспресс-тестирование на коронавирус может помочь завершить пандемию. Заболеваемость уменьшится в течение 6 недель, но в таком случае массовое тестирование нужно проводить каждые 3 дня.

Оперативное тестирование населения – путь борьбы с COVID-19

К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской школы здравоохранения и Университета Колорадо в Боулдере, исследования опубликовали в Science Advances. В нем говорится, что быстрые тесты, хоть и менее надежные, но могут сориентировать органы здравоохранения на более целенаправленные меры, пишет Business Insider.

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Когда речь идет о здравоохранении, то лучше проводить менее чувствительный тест с результатами сегодня, чем завтра с более чувствительным тестом,

– сказал Даниэль Ларремор, автор исследования.

Массовое экспресс-тестирование на COVID-19, особенно людей, которые не имеют признаков инфекции, может положить конец пандемии в течение 6 недель.

Внимание! Такое массовое тестирование нужно проводить каждые 3 дня.

Преимущества быстрого тестирования на коронавирус

Быстрые тесты стоят дешевле и могут дать результаты за считанные минуты, а не за дни.

Так согласно расчетам исследователей, если бы половина населения США тестировалась еженедельно, а те, у кого положительные результаты сразу шли на изоляцию, это значительно уменьшило бы скорость распространения болезни и количество инфицированных.

Вместо того, чтобы внедрять карантин и побудить людей сидеть дома, чтобы кто-то из них не оказался больным и не распространял заболевание, следовало бы изолировать дома только заразных людей, зато все остальные могли бы продолжать обычную жизнь,

– отметил Даниэль Ларремор.

Математическое моделирование

Экспресс-тестирование 3/4 населения города каждые три дня уменьшит количество инфицированных на 88%. Ученые убеждены, что этого достаточно, чтобы свести распространение пандемии к нулю.

Есть ли экспресс-тестирование на коронавирус в Украине