Защищает даже пожилых людей: Pfizer повысил эффективность своей вакцины против коронавируса
Американская фармацевтическая компания Pfizer, которая разрабатывала вакцину против коронавируса вместе с BioNTech, повысила эффективность препарата до 95%. Показатель эффективности среди пожилых людей составляет 94%.
Вакцина продемонстрировала эффективность всех групп людей, независимо от возраста, расы и этнической принадлежности. Об этом говорится на официальном сайте Pfizer.
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Клиническое испытание III фазы вакцины от Pfizer под названием BNT162b2 начали 27 июля 2020. К тестированию препарата было привлечено 43 661 человека.
В ходе исследования, тяжелое течение коронавируса возникло всего у 10 добровольцев. Причем 9 из них были среди тех людей, которым кололи плацебо.
Серьезные побочные эффекты среди добровольцев также не были замечены. Тяжелые осложнения, которые были среди вакцинированных – усталость и головная боль. Как ни странно, легче вакцинацию переносили именно пожилые люди.
Разработчики утверждают, что вакцина на 94% эффективна для людей старше 65 лет. Для понимания – эту возрастную группу сложно защитить даже от гриппа.
Когда вакцина против COVID-19 появится на рынке
- В ближайшие дни Pfizer обратится к FDA по срочному разрешению на вакцину.
- Вероятнее всего, использование препарата таки одобрят.
- В 2020 году Pfizer и BioNTech планируют выпустить 50 милионов доз вакцины, а в 2021 – 1,3 миллиарда.
Кто первым получит вакцину от Pfizer
Скорее всего, сначала прививки получат люди из групп риска, в том числе медицинские работники и пожилые люди.
Что известно о вакцине против COVID-19 от Pfizer и BioNTech
- Это двухкомпонентный препарат – вторую дозу вводят на 28 день после первой вакцинации. Особенность этой вакцины в том, что она содержит РНК вируса, в которой закодирован участок одного из генов SARS-CoV-2.
- РНК проникает в клетки, после чего они будут нарабатывать вирусный белок, чтобы организм формировал иммунитет.
- Препарат имеет один недостаток – особенно сложные условия для хранения, особенно сверхнизкая температура. Поэтому ее будет сложно доставить в отдаленную местность и бедные страны. Впрочем, недавно ученые предложили новый способ стабилизации таких вакцин.
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