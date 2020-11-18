Американская фармацевтическая компания Pfizer, которая разрабатывала вакцину против коронавируса вместе с BioNTech, повысила эффективность препарата до 95%. Показатель эффективности среди пожилых людей составляет 94%.

Вакцина продемонстрировала эффективность всех групп людей, независимо от возраста, расы и этнической принадлежности. Об этом говорится на официальном сайте Pfizer.

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Клиническое испытание III фазы вакцины от Pfizer под названием BNT162b2 начали 27 июля 2020. К тестированию препарата было привлечено 43 661 человека.

В ходе исследования, тяжелое течение коронавируса возникло всего у 10 добровольцев. Причем 9 из них были среди тех людей, которым кололи плацебо.

Серьезные побочные эффекты среди добровольцев также не были замечены. Тяжелые осложнения, которые были среди вакцинированных – усталость и головная боль. Как ни странно, легче вакцинацию переносили именно пожилые люди.

Разработчики утверждают, что вакцина на 94% эффективна для людей старше 65 лет. Для понимания – эту возрастную группу сложно защитить даже от гриппа.

Когда вакцина против COVID-19 появится на рынке

В ближайшие дни Pfizer обратится к FDA по срочному разрешению на вакцину.

Вероятнее всего, использование препарата таки одобрят.

В 2020 году Pfizer и BioNTech планируют выпустить 50 милионов доз вакцины, а в 2021 – 1,3 миллиарда.

Кто первым получит вакцину от Pfizer

Скорее всего, сначала прививки получат люди из групп риска, в том числе медицинские работники и пожилые люди.