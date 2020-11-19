В Запорожье женщина с подозрением на коронавирус выпрыгнула из окна больницы: видео 18+
Женщина с подозрением на COVID-19 покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна больницы в Запорожье. По предварительной информации, у нее было психическое заболевание.
О самоубийстве в больнице Запорожья говорится в сюжете НТН, сообщает 24 канал.
Читайте также Это происходит во всем мире, – медик объяснил всплеск самоубийств среди больных COVID-19
Тело женщины 1964 года рождения с разбитой головой нашли под окнами учреждения. По предварительной информации, у нее было психическое заболевание и подозрение на коронавирус.
Женщина ждала приема к врачу на 4 этаже. Однако в кабинет она так и не зашла.
Правоохранители расследуют трагический инцидент. По предварительной информации, погибшая ранее высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.
В Запорожье женщина с подозрением на COVID-19 покончила жизнь самоубийством: видео (18+)
Самоубийства на фоне COVID-19 в Украине: что известно
- С начала осени в Киеве покончили с жизнью уже 4 госпитализированных с коронавирусом пациента.
- В сентябре в Харькове из окна собственной квартиры выпал известный детский врач. Накануне он переболел коронавирусом. Друзья и родные не смогли понять и объяснить поступка мужчины.
Поделиться новостью