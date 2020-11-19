Женщина с подозрением на COVID-19 покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна больницы в Запорожье. По предварительной информации, у нее было психическое заболевание.

О самоубийстве в больнице Запорожья говорится в сюжете НТН, сообщает 24 канал.

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Тело женщины 1964 года рождения с разбитой головой нашли под окнами учреждения. По предварительной информации, у нее было психическое заболевание и подозрение на коронавирус.

Женщина ждала приема к врачу на 4 этаже. Однако в кабинет она так и не зашла.

Правоохранители расследуют трагический инцидент. По предварительной информации, погибшая ранее высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.

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