Заместитель Дональда Трампа публично вакцинировался против COVID-19: видео
Вице-президент США Майк Пенс одним из первых публично привился вакциной против коронавируса. Ему ввели первую дозу препарата от компании Pfizer и Biontech.
Пока это самый высокопоставленный вакцинированный от коронавируса чиновник в стране. Об этом сообщает CNN.
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Майка Пенса вакцинировали утром в пятницу 18 декабря. Перед процедурой у него уточнили, не имеет ли он аллергической реакции к любому компоненту препарата. На что Пенс дал отрицательный ответ.
Я ничего не почувствовал. Молодцы, и мы ценим вашу услугу перед страной,
– заявил Пенс после введения вакцины.
Прививку сделали и его жене Карен. Медики напомнили супругам, что через 3 недели они должны вернуться на второй укол и предупредили, что у них может болеть рука.
Несколькими днями ранее, в среду 16 декабря, Пенс пояснил, что он с женой вакцинируются публично, чтобы усилить уверенность в вакцинации. Дело в том, что миллионы американцев скептически относятся к тщательно протестированным препаратам.
По мнению Майка Пенса старт массовой вакцинации в США стал "началом конца пандемии".
Вакцинация в США: что известно
- Вакцина от Pfizer и BioNTech 11 декабря получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
- В воскресенье 13 декабря упакованные в грузовики с сухим льдом, вакцины отправились из штата Мичиган и были загружены на самолеты UPS и FedEx, которые доставляли препарат в 145 с 636 пунктов хранения вакцин.
- 18 декабря в стране одобрили второй препарат – вакцину от компании Moderna.
- До апреля 2021 года в США от коронавируса планируют вакцинировать 100 миллионов граждан.
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