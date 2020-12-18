Вице-президент США Майк Пенс одним из первых публично привился вакциной против коронавируса. Ему ввели первую дозу препарата от компании Pfizer и Biontech.

Пока это самый высокопоставленный вакцинированный от коронавируса чиновник в стране. Об этом сообщает CNN.

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Майка Пенса вакцинировали утром в пятницу 18 декабря. Перед процедурой у него уточнили, не имеет ли он аллергической реакции к любому компоненту препарата. На что Пенс дал отрицательный ответ.

Я ничего не почувствовал. Молодцы, и мы ценим вашу услугу перед страной,

– заявил Пенс после введения вакцины.

Прививку сделали и его жене Карен. Медики напомнили супругам, что через 3 недели они должны вернуться на второй укол и предупредили, что у них может болеть рука.

Несколькими днями ранее, в среду 16 декабря, Пенс пояснил, что он с женой вакцинируются публично, чтобы усилить уверенность в вакцинации. Дело в том, что миллионы американцев скептически относятся к тщательно протестированным препаратам.

По мнению Майка Пенса старт массовой вакцинации в США стал "началом конца пандемии".

Vice President Mike Pence, second lady Karen Pence and Surgeon General Jerome Adams just received their first doses of the Pfizer coronavirus vaccine. https://t.co/GonWFGXbAr pic.twitter.com/DS4U8MYwLs — CNN (@CNN) December 18, 2020

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