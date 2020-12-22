Масштабное исследование подтвердило, что замена красного мяса на растительный белок помогает сохранить здоровье сердца.

К такому выводу ученые из Йельского университета пришли после 30-летнего наблюдения за 43 272 мужчинами из США. Их средний возраст составляет 53 года. Работа опубликована в журнале The BMJ.

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Наблюдение началось еще в 1986 году. Каждые 4 года участники заполняли анкету, в которой рассказывали об особенностях своего рациона. За эти 30 лет ишемическую болезнь сердца обнаружили у 4 456 добровольцев, 1 860 из них умерли.

В начале исследования ни один из участников не имел сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Результаты исследования:

Одна порция красного мяса в день повышает риск возникновения ишемической болезни сердца на 12%.

Употребление необработанного мяса повышает риск ИБС на 11%, а переработанного красного мяса – на 15%.

Употребление одной порции белков растительного происхождения (орехи, бобы и соя) снижает риск возникновения ИБС на 14%.

Ученые также предположили, что замена красного и переработанного мяса на цельнозерновые, молочные продукты и яйца тоже может уменьшить этот риск.

И хотя исследование было сосредоточено на мужчинах, вполне вероятно, что эти выводы будут справедливы и для женщин, если учитывать предыдущие подобные исследования.

Дело в том, что растительные источники белков имеют значительно меньше жиров, холестерина и гемового железа или же не содержат их вообще.

Кроме того, растительная пища содержит много клетчатки, антиоксидантов и полифенолов, что положительно влияет на здоровье сосудов и сердца.