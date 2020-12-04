По состоянию на 4 декабря в Украине зарегистрировали 15 131 новый случай коронавирусной болезни. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник. От осложнений болезни умерли 235 пациентов, зато выздоровели – 13 383 человека.

Суточная статистика коронавируса в Украине

За последние сутки всего больных зарегистрировали в г. Киев (1 374), Днепропетровской (1 258), Одесской (1 211), Запорожской (1 106) и Киевской (988) областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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В течение суток лаборатории в регионах провели 74 880 тестирований на выявление коронавирусной болезни, в частности методом ПЦР провели 48 028 тестирований, методом ИФА – 26 852.

В госпитализации нуждались 1 776 человек в них осложненное течение COVID-19.

Темпы распространения COVID-19 в Украине: всего за все время пандемии заболели 787 891 человек, из них 397 809 выздоровели, умерли от осложнений – 13 195.

Статистика распространения COVID-19 в областях

г. Киев – 76 750

Винницкая область – 18 271

Волынская область – 25 465

Днепропетровская область – 42 224

Донецкая область – 24 595

Житомирская область – 31 183

Закарпатская область – 24 067

Запорожская область – 34 721

Ивано-Франковская область – 38 588

Киевская область – 41 415

Кировоградская область – 5 888

Луганская область – 6 726

Львовская область – 48 819

Николаевская область – 20 358

Одесская область – 49 131

Полтавская область – 24 532

Ровенская область – 32 702

Сумская область – 32 080

Тернопольская область – 29 007

Харьковская область – 58 030

Херсонская область – 11 398

Хмельницкая область – 31 412

Черкасская область – 25 492

Черновицкая область – 34 710

Черниговская область – 20 327

Обратите внимание! Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.