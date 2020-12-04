Заболеваемость высока: в Украине за сутки заболели COVID-19 больше 15 тысяч человек
По состоянию на 4 декабря в Украине зарегистрировали 15 131 новый случай коронавирусной болезни. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник. От осложнений болезни умерли 235 пациентов, зато выздоровели – 13 383 человека.
Суточная статистика коронавируса в Украине
За последние сутки всего больных зарегистрировали в г. Киев (1 374), Днепропетровской (1 258), Одесской (1 211), Запорожской (1 106) и Киевской (988) областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.
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В течение суток лаборатории в регионах провели 74 880 тестирований на выявление коронавирусной болезни, в частности методом ПЦР провели 48 028 тестирований, методом ИФА – 26 852.
В госпитализации нуждались 1 776 человек в них осложненное течение COVID-19.
Статистика распространения COVID-19 в областях
- г. Киев – 76 750
- Винницкая область – 18 271
- Волынская область – 25 465
- Днепропетровская область – 42 224
- Донецкая область – 24 595
- Житомирская область – 31 183
- Закарпатская область – 24 067
- Запорожская область – 34 721
- Ивано-Франковская область – 38 588
- Киевская область – 41 415
- Кировоградская область – 5 888
- Луганская область – 6 726
- Львовская область – 48 819
- Николаевская область – 20 358
- Одесская область – 49 131
- Полтавская область – 24 532
- Ровенская область – 32 702
- Сумская область – 32 080
- Тернопольская область – 29 007
- Харьковская область – 58 030
- Херсонская область – 11 398
- Хмельницкая область – 31 412
- Черкасская область – 25 492
- Черновицкая область – 34 710
- Черниговская область – 20 327
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