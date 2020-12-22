Заболеваемость COVID-19 в Вооруженных силах снова резко возросла: сколько новых случаев
За 21 декабря в рядах ВСУ обнаружили сразу 113 новых случаев коронавируса, за предыдущие сутки их было только 20. Таким образом, COVID-19 сейчас болеют 2781 военнослужащий и работник ВСУ.
Что известно о коронавирусе в ВСУ
Всего за время пандемии выздоровел в ВСУ выздоровели – 10284 больных. К сожалению, 36 человек умерли. Об этом информирует Командование Медицинских Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.
Важно Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 8 513 новых больных
На самоизоляции и изоляции сейчас находится 451 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 50.
Новые случаи заболевания среди военных
За 21 декабря выявили 113 случаев коронавируса. В медучреждения госпитализировали 12 человек:
- Черкасский военный госпиталь – 2 военнослужащих;
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины;
- Военно-медицинский клинический центр Южного и Восточного регионов, Житомирский, Черниговский, Деснянский и Белоцерковский военные госпитали, Подольская ЦРБ и ГКБ города Кривой Рог – по 1 военнослужащему.
Их состояние здоровья удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медиков находится 101 человек. Больше всего из них – в Николаевской, Львовской, Одесской и Житомирской областях. В основном, у пациентов наблюдается легкое течение заболевания.
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