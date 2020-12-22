За 21 декабря в рядах ВСУ обнаружили сразу 113 новых случаев коронавируса, за предыдущие сутки их было только 20. Таким образом, COVID-19 сейчас болеют 2781 военнослужащий и работник ВСУ.

Что известно о коронавирусе в ВСУ

Всего за время пандемии выздоровел в ВСУ выздоровели – 10284 больных. К сожалению, 36 человек умерли. Об этом информирует Командование Медицинских Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

Важно Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 8 513 новых больных

На самоизоляции и изоляции сейчас находится 451 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 50.

Новые случаи заболевания среди военных

За 21 декабря выявили 113 случаев коронавируса. В медучреждения госпитализировали 12 человек:

Черкасский военный госпиталь – 2 военнослужащих;

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины;

Военно-медицинский клинический центр Южного и Восточного регионов, Житомирский, Черниговский, Деснянский и Белоцерковский военные госпитали, Подольская ЦРБ и ГКБ города Кривой Рог – по 1 военнослужащему.

Их состояние здоровья удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медиков находится 101 человек. Больше всего из них – в Николаевской, Львовской, Одесской и Житомирской областях. В основном, у пациентов наблюдается легкое течение заболевания.

Обратите внимание! По состоянию на 22 декабря в Украине выявили 8 513 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 979 506 человек. Умерли от недуга 16 897 больных.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала