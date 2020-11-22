За сутки в Украине подтвердили еще 12 079 случаев заражения COVID-19: актуальная статистика
По состоянию на 22 ноября в Украине зафиксировано 624 744 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки, 21 ноября, заболели еще 12 079 человек.
Среди новых больных – 489 детей и 375 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.
Кроме того, за минувшие сутки госпитализированы 1 134 человека. К сожалению, 138 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных исходов возросло до 10 951.
4 604 человека выздоровели за минувшие сутки. Всего – 286 917.
Количество заболеваний в регионах:
- город Киев – 59 006 случаев;
- Винницкая область – 15 314 случаев;
- Волынская область – 21 456 случаев;
- Днепропетровская область – 28 561 случай;
- Донецкая область – 20 026 случаев;
- Житомирская область – 26 154 случая;
- Закарпатская область – 21 368 случаев;
- Запорожская область – 23 800 случаев;
- Ивано-Франковская область – 31 859 случаев;
- Киевская область – 30 342 случая;
- Кировоградская область – 4 258 случаев;
- Луганская область – 5 666 случаев;
- Львовская область – 40 879 случаев;
- Николаевская область – 14 957 случаев;
- Одесская область – 37 365 случаев;
- Полтавская область – 18 243 случая;
- Ровненская область – 27 912 случаев;
- Сумская область – 22 612 случаев;
- Тернопольская область – 25 566 случаев;
- Харьковская область – 51 398 случаев;
- Херсонская область – 8 549 случаев;
- Хмельницкая область – 26 227 случаев;
- Черкасская область – 17 748 случаев;
- Черновицкая область – 31 034 случая;
- Черниговская область – 14 444 случая.
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