По состоянию на 22 ноября в Украине зафиксировано 624 744 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки, 21 ноября, заболели еще 12 079 человек.

Среди новых больных – 489 детей и 375 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

Кроме того, за минувшие сутки госпитализированы 1 134 человека. К сожалению, 138 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных исходов возросло до 10 951.

4 604 человека выздоровели за минувшие сутки. Всего – 286 917.

Количество заболеваний в регионах:

город Киев – 59 006 случаев;

Винницкая область – 15 314 случаев;

Волынская область – 21 456 случаев;

Днепропетровская область – 28 561 случай;

Донецкая область – 20 026 случаев;

Житомирская область – 26 154 случая;

Закарпатская область – 21 368 случаев;

Запорожская область – 23 800 случаев;

Ивано-Франковская область – 31 859 случаев;

Киевская область – 30 342 случая;

Кировоградская область – 4 258 случаев;

Луганская область – 5 666 случаев;

Львовская область – 40 879 случаев;

Николаевская область – 14 957 случаев;

Одесская область – 37 365 случаев;

Полтавская область – 18 243 случая;

Ровненская область – 27 912 случаев;

Сумская область – 22 612 случаев;

Тернопольская область – 25 566 случаев;

Харьковская область – 51 398 случаев;

Херсонская область – 8 549 случаев;

Хмельницкая область – 26 227 случаев;

Черкасская область – 17 748 случаев;

Черновицкая область – 31 034 случая;

Черниговская область – 14 444 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.