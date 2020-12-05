За сутки в Украине обнаружили 13 825 случаев инфицирования COVID-19: статистика
По состоянию на 5 декабря в Украине зафиксировали 13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 541), Днепропетровской (1 058), Одесской (1 015), Запорожской (1 001) и Киевской (995) областях.
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Всего с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 801 716 человек, выздоровели – 412 533 человека. К сожалению, от осложнений умер 13 421 пациент, за минувшие сутки зафиксированы 226 летальных случаев. Кроме того, проведены 4 746 772 ПЦР-теста.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 504 человека, выздоровели – 14 724 человека. Лаборатории в течение 4 декабря осуществили 67 533 тестирований: методом ПЦР – 44 538, методом ИФА – 22 995.
Количество подтвержденных случаев COVID-19 в регионах
- Киев – 78 291 случай;
- Винницкая область – 18 476 случаев;
- Волынская область – 25 793 случая;
- Днепропетровская область – 43 282 случая;
- Донецкая область – 25 113 случаев;
- Житомирская область – 31 539 случаев;
- Закарпатская область – 24 330 случаев;
- Запорожская область – 35 722 случая;
- Ивано-Франковская область – 39 058 случаев;
- Киевская область – 42 410 случаев;
- Кировоградская область – 6 071 случай;
- Луганская область – 6 910 случаев;
- Львовская область – 49 380 случаев;
- Николаевская область – 20 734 случая;
- Одесская область – 50 146 случаев;
- Полтавская область – 24 937 случаев;
- Ровненская область – 33 192 случая;
- Сумская область – 32 684 случая;
- Тернопольская область – 29 366 случаев;
- Харьковская область – 58 622 случая;
- Херсонская область – 11 731 случай;
- Хмельницкая область – 31 856 случаев;
- Черкасская область – 26 232 случая;
- Черновицкая область – 34 924 случая;
- Черниговская область – 20 917 случаев.
Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала
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