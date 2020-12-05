По состоянию на 5 декабря в Украине зафиксировали 13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 541), Днепропетровской (1 058), Одесской (1 015), Запорожской (1 001) и Киевской (995) областях.

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Всего с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 801 716 человек, выздоровели – 412 533 человека. К сожалению, от осложнений умер 13 421 пациент, за минувшие сутки зафиксированы 226 летальных случаев. Кроме того, проведены 4 746 772 ПЦР-теста.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 504 человека, выздоровели – 14 724 человека. Лаборатории в течение 4 декабря осуществили 67 533 тестирований: методом ПЦР – 44 538, методом ИФА – 22 995.

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в регионах

Киев – 78 291 случай;

Винницкая область – 18 476 случаев;

Волынская область – 25 793 случая;

Днепропетровская область – 43 282 случая;

Донецкая область – 25 113 случаев;

Житомирская область – 31 539 случаев;

Закарпатская область – 24 330 случаев;

Запорожская область – 35 722 случая;

Ивано-Франковская область – 39 058 случаев;

Киевская область – 42 410 случаев;

Кировоградская область – 6 071 случай;

Луганская область – 6 910 случаев;

Львовская область – 49 380 случаев;

Николаевская область – 20 734 случая;

Одесская область – 50 146 случаев;

Полтавская область – 24 937 случаев;

Ровненская область – 33 192 случая;

Сумская область – 32 684 случая;

Тернопольская область – 29 366 случаев;

Харьковская область – 58 622 случая;

Херсонская область – 11 731 случай;

Хмельницкая область – 31 856 случаев;

Черкасская область – 26 232 случая;

Черновицкая область – 34 924 случая;

Черниговская область – 20 917 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала​