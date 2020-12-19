За минувшие сутки, 18 декабря, в Украине подтвердили 11 742 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 в частности, заболели 547 детей и 481 медработник.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 364), Одесской (1 161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке.

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Всего с начала пандемии коронавируса заболели 956 123 украинца. 574 536 человек выздоровели, за минувшие сутки – 13 314.

К сожалению, министр сообщил еще о 213 новых летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19. Всего от коронавируса умерло 16 469 человек.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 865 человек и осуществлено тестирований 60 089 в сутки (методом ПЦР – 39 258, методом ИФА – 20 831).

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 99 694 случая;

Винницкая область – 20 781 случай;

Волынская область – 30 197 случаев;

Днепропетровская область – 52 068 случаев;

Донецкая область – 31 929 случаев;

Житомирская область – 36 061 случай;

Закарпатская область – 27 003 случая;

Запорожская область – 46 544 случая;

Ивано-Франковская область – 41 798 случаев;

Киевская область – 52 415 случаев;

Кировоградская область – 7 707 случаев;

Луганская область – 8 640 случаев;

Львовская область – 56 442 случая;

Николаевская область – 26 260 случаев;

Одесская область – 63 124 случая;

Полтавская область – 31 433 случая;

Ровненская область – 38 315 случаев;

Сумская область – 37 612 случаев;

Тернопольская область – 32 235 случаев;

Харьковская область – 64 792 случая;

Херсонская область – 15 449 случаев;

Хмельницкая область – 36 360 случаев;

Черкасская область – 34 451 случай;

Черновицкая область – 37 949 случаев;

Черниговская область – 26 864 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.