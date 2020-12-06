За сутки в Украине обнаружили 11 590 новых больных коронавирусом: статистика
По состоянию на 6 декабря в Украине подтвердили 11 590 новых случаев инфицирования COVID-19. В частности, заболели 627 детей и 493 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 518), Одесской (1 002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.
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- Заболели – 813 306 человек;
- Выздоровел – 418 581 пациент;
- Летальных случаев – 13 588;
- Проведено ПЦР-тестирований – 4 780 080.
Как пишет Максим Степанов, за минувшие сутки, 5 декабря, госпитализированы 1 127 человек. К сожалению, зафиксированы 167 летальных случаев. 6 048 пациентов выздоровели. За сутки осуществлено 42 096 тестирований: в частности методом ПЦР – 33 308, методом ИФА – 8 788.
Количество случаев COVID-19 в регионах:
- Киев – 79 809 случаев;
- Винницкая область – 18 587 случаев;
- Волынская область – 26 019 случаев;
- Днепропетровская область – 44 080 случаев;
- Донецкая область – 25 547 случаев;
- Житомирская область – 31 967 случаев;
- Закарпатская область – 24 541 случай;
- Запорожская область – 36 539 случаев;
- Ивано-Франковская область – 39 373 случая;
- Киевская область – 43 219 случаев;
- Кировоградская область – 6 254 случая;
- Луганская область – 7 027 случаев;
- Львовская область – 49 831 случай;
- Николаевская область – 21 144 случая;
- Одесская область – 51 148 случаев;
- Полтавская область – 25 228 случаев;
- Ровненская область – 33 508 случаев;
- Сумская область – 33 181 случай;
- Тернопольская область – 29 594 случая;
- Харьковская область – 59 285 случаев;
- Херсонская область – 11 915 случаев;
- Хмельницкая область – 32 286 случаев;
- Черкасская область – 26 809 случаев;
- Черновицкая область – 35 152 случая;
- Черниговская область – 21 263 случая.
Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала
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