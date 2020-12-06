По состоянию на 6 декабря в Украине подтвердили 11 590 новых случаев инфицирования COVID-19. В частности, заболели 627 детей и 493 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 518), Одесской (1 002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.

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Коронавирус в Украине: общая статистика по состоянию на 6 декабря Заболели – 813 306 человек;

Выздоровел – 418 581 пациент;

Летальных случаев – 13 588;

Проведено ПЦР-тестирований – 4 780 080.

Как пишет Максим Степанов, за минувшие сутки, 5 декабря, госпитализированы 1 127 человек. К сожалению, зафиксированы 167 летальных случаев. 6 048 пациентов выздоровели. За сутки осуществлено 42 096 тестирований: в частности методом ПЦР – 33 308, методом ИФА – 8 788.

Количество случаев COVID-19 в регионах:

Киев – 79 809 случаев;

Винницкая область – 18 587 случаев;

Волынская область – 26 019 случаев;

Днепропетровская область – 44 080 случаев;

Донецкая область – 25 547 случаев;

Житомирская область – 31 967 случаев;

Закарпатская область – 24 541 случай;

Запорожская область – 36 539 случаев;

Ивано-Франковская область – 39 373 случая;

Киевская область – 43 219 случаев;

Кировоградская область – 6 254 случая;

Луганская область – 7 027 случаев;

Львовская область – 49 831 случай;

Николаевская область – 21 144 случая;

Одесская область – 51 148 случаев;

Полтавская область – 25 228 случаев;

Ровненская область – 33 508 случаев;

Сумская область – 33 181 случай;

Тернопольская область – 29 594 случая;

Харьковская область – 59 285 случаев;

Херсонская область – 11 915 случаев;

Хмельницкая область – 32 286 случаев;

Черкасская область – 26 809 случаев;

Черновицкая область – 35 152 случая;

Черниговская область – 21 263 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала