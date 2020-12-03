По состоянию на 3 декабря в Киеве выявили 75 376 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки – 1364.

К сожалению, за 2 декабря зафиксировано 30 летальных случаев. Всего коронавирус унес жизни 1369 киевлян, пишет мэр города Виталий Кличко в телеграм.

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Кто заболел COVID-19 за минувшие сутки в Киеве

785 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,

460 мужчин в возрасте от 18 до 91 года,

63 девочки от 1 месяца до 17 лет,

56 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Среди новых больных в столице – 40 медиков. В больницы госпитализировали 76 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 512 человек. Всего коронавирус преодолели 24 275 жителей Киева.

Сколько случаев заражения COVID-19 зафиксировали в районах Киева

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 354, в Подольском — 146 и в Дарницком районе – 142 случая.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Украине заболело – 772 760 человек, выздоровело – 384 426 пациентов. Общее количество летальных исходов возросло до 12 960.