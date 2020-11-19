Всего с начала пандемии коронавируса в столице Украины зафиксировали 55 203 случаев инфицирования COVID-19. По словам Виталия Кличко, динамика заболеваемости в Киеве не уменьшается.

За минувшие сутки, 18 ноября, в Киеве умерли от осложнений 34 человека. Всего коронавирус унес жизни 1047 киевлян, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграме.

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В больницы столицы госпитализировали 107 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Кто заболел в Киеве за минувшие сутки

️731 женщина в возрасте от 18 до 94 лет,

️554 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет,

️33 девочки от одного месяца до 16 лет,

30 мальчиков от одного месяца до 16 лет.

Среди новых больных – 50 медиков. Выздоровели за минувшие сутки 459 человек. Всего количество людей, преодолевших коронавирус, возросло до 20 тысяч.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 294, в Деснянском — 188. И в Соломенском районе – 166 случаев.

За минувшие сутки, 19 ноября, в Украине подтвердили 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего с начала пандемии заболело 583 510 украинцев, умерло 10 369 человек. Всего выздоровело 266 479 человек.

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