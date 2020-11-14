Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Киеве зафиксировали 49 699 случаев инфицирования. За прошедшие сутки, 13 ноября, лаборатории сообщили о более тысячи новых больных.

К сожалению, за 13 ноября умерли еще 12 человек от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в телеграме.

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В целом коронавирус унес жизни 950 киевлян. В больницы столицы госпитализировали 73 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Кто заболел в Киеве на коронавирус 13 ноября

604 женщины в возрасте от 18 до 86 лет

376 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет

36 девочек от 2 месяцев до 17 лет

37 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Среди новых больных в столице – 39 медиков. Выздоровели за минувшие сутки 369 человек, в целом – 18 702.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе – 170, в Деснянском – 133 и в Днепровском районе – 122 случая", – добавили в пресс-службе.

Статистика в Украине: за 13 ноября в Украине подтвердили рекордное количество новых зараженных коронавирусной инфекцией – 12 524. Всего с начала эпидемии заболели 525 176 человек. Общее количество летальных случаев возросло до 9 508, 238 811 человек выздоровели.

Напомним, с сегодняшнего дня, 14 ноября, начал действовать карантин выходного дня. Он продлится в Украине в течение 3 недель по субботам и воскресеньям до 30 ноября.

Работать в обычном режиме будут только аптеки, отдельные супермаркеты, АЗС, финучреждения для населения. К слову, время с 10:00 до 12:00 является временем для обслуживания пенсионеров.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала