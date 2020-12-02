По состоянию на 2 декабря в Украине зарегистрировано 758 264 больных коронавирусом. Из них 13 141 обнаружили в течение минувших суток.

В течение 1 декабря выписали 13 882 пациента. Таким образом выздоровевших за этот период больше, чем выявленных больных. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в фейсбуке, сообщает 24 канал.

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В больницы госпитализировали еще 1 447 людей с коронавирусом или подозрением на наличие заболевания. Из жизни ушли 169 пациентов.

Во вторник 1 декабря в Украине провели 67 626 тестирований для выявления коронавируса. 44 445 из них были проведены методом ПЦР, а еще 23 181 – методом ИФА.

С начала 2020 года в Украине зарегистрировали 758 264 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Из них выздоровели 369 054 больных. Зато умерли 12 717 пациентов. С начала пандемии в стране провели 4 607 034 ПЦР-теста для выявления COVID-19.

Коронавирус в областях Украины

За последние сутки больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве (1 735), а также Одесской (1 147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

Количество больных в регионах:

Киев – 74 012 случаев;

Винницкая область – 17 715 случаев;

Волынская область – 24 791 случай;

Днепропетровская область – 40 148 случаев;

Донецкая область – 23 752 случая;

Житомирская область – 30 233 случая;

Закарпатская область – 23 646 случаев;

Запорожская область – 32 555 случаев;

Ивано-Франковская область – 37 546 случаев;

Киевская область – 39 503 случая;

Кировоградская область – 5 506 случаев;

Луганская область – 6 467 случаев;

Львовская область – 47 477 случаев;

Николаевская область – 19 448 случаев;

Одесская область – 46 985 случаев;

Полтавская область – 23 291 случай;

Ровненская область – 31 798 случаев;

Сумская область – 30 354 случая;

Тернопольская область – 28 375 случаев;

Харьковская область – 56 361 случай;

Херсонская область – 10 659 случаев;

Хмельницкая область – 30 228 случаев;

Черкасская область – 24 046 случаев;

Черновицкая область – 34 150 случаев;

Черниговская область – 19 218 случаев.

Заметим, что в статистике отсутствуют данные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и города Севастополя.