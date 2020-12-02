За минувшие сутки в Украине больше людей выздоровело от COVID-19, чем заболело: статистика
По состоянию на 2 декабря в Украине зарегистрировано 758 264 больных коронавирусом. Из них 13 141 обнаружили в течение минувших суток.
В течение 1 декабря выписали 13 882 пациента. Таким образом выздоровевших за этот период больше, чем выявленных больных. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в фейсбуке, сообщает 24 канал.
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В больницы госпитализировали еще 1 447 людей с коронавирусом или подозрением на наличие заболевания. Из жизни ушли 169 пациентов.
Во вторник 1 декабря в Украине провели 67 626 тестирований для выявления коронавируса. 44 445 из них были проведены методом ПЦР, а еще 23 181 – методом ИФА.
Коронавирус в областях Украины
За последние сутки больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве (1 735), а также Одесской (1 147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.
Количество больных в регионах:
- Киев – 74 012 случаев;
- Винницкая область – 17 715 случаев;
- Волынская область – 24 791 случай;
- Днепропетровская область – 40 148 случаев;
- Донецкая область – 23 752 случая;
- Житомирская область – 30 233 случая;
- Закарпатская область – 23 646 случаев;
- Запорожская область – 32 555 случаев;
- Ивано-Франковская область – 37 546 случаев;
- Киевская область – 39 503 случая;
- Кировоградская область – 5 506 случаев;
- Луганская область – 6 467 случаев;
- Львовская область – 47 477 случаев;
- Николаевская область – 19 448 случаев;
- Одесская область – 46 985 случаев;
- Полтавская область – 23 291 случай;
- Ровненская область – 31 798 случаев;
- Сумская область – 30 354 случая;
- Тернопольская область – 28 375 случаев;
- Харьковская область – 56 361 случай;
- Херсонская область – 10 659 случаев;
- Хмельницкая область – 30 228 случаев;
- Черкасская область – 24 046 случаев;
- Черновицкая область – 34 150 случаев;
- Черниговская область – 19 218 случаев.
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