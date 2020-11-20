В коронавирусном центре Днепропетровской больницы Мечникова находятся 100 пациентов, большинство из них в тяжелом состоянии. Врач рассказал о состоянии пациентов и загруженности больницы.

Пожилые тяжелые пациенты погибают чаще, в среднем 50 на 50 от числа тяжело больных. Об этом в соцсети рассказал главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

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У больных развивается страх, тревога, огромное чувство усталости, панические атаки. Большинство людей болеют легко, однако в 20% случаев болезнь проходит достаточно сложно. На ИВЛ у нас выживает каждый 6 пациент. Все, кто выходит из реанимации, начинают жизнь заново,

– сообщил Сергей Рыженко.

Коронавирусный центр напоминает конвейер

Наши ковид-центры напоминают конвейер, где уже выздоровевшие люди постоянно сменяются больными людьми, – написал врач.

На сегодня в "красной" зоне больницы Мечникова проходят лечение 100 пациентов, все они в тяжелом состоянии.

По словам Рыженко, в медучреждение попадают также целыми семьями.

Семейная трагедия. Сегодня в 6 утра поступила беременная, 37 недель, со схватками, с подтвержденным коронавирусом. Ее муж находится в COVID-реанимации Мечникова, где уже трое суток за его жизнь борются наши врачи,

– рассказал Сергей Рыженко.

Коротко о ситуации в области: по состоянию на 20 ноября, за последние сутки на Днепропетровщине коронавирусную болезнь подтвердили 1 174 жителям региона, от осложнений умерли 29 больных. В целом инфицировались свыше 26 тысяч человек, из которых 687 умерли. Более 10 тысяч уже выздоровели от CОVID-19.