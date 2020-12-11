Многие психоактивные вещества, в частности ЛСД и кетамин, рассматривают для лечения депрессии, алкоголизма и других аддикций. Но поскольку они имеют множество побочных эффектов, ученые из разных стран мира пытаются найти для них менее опасные аналоги.

Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе вывели искусственный аналог ибогаина. Полученное вещество стимулирует восстановление связей между нейронами, но не имеет токсичных или психоделических эффектов. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

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Почему психоактивные вещества хотят использовать в медицине

Депрессия, алкоголизм и различные аддикции сопровождаются потерей связей между нейронами префронтальной коры, которая отвечает за принятие решений и другие высшие когнитивные функции. Зато сравнительно небольшие дозы психоделических веществ стимулируют образование дендритных шипиков на нейронах. Это такие выросты, которые усиливают связь между нейронами.

Впрочем, психоделические и токсические эффекты мешают медикам использовать такие вещества для лечения пациентов. Поэтому ученые стремятся найти более безопасные аналоги этих соединений, чтобы они не имели негативных эффектов и положительно влияли на нейроны.

В поисках идеального аналога ученые из Калифорнийского университета взяли за основу ибогаин и синтезировали с него 20 близких химических соединений.

Ибогаин – что это? Это действующее вещество растения ибога, которое используют колдуны африканского культа бвити. Кроме психоделических свойств, ибогаин имеет опасные побочные эффекты, в том числе и нарушения сердечного ритма.

Ученым удалось сохранить молекулу, которая отвечает за полезные свойства, но не имеет побочных эффектов. Протестировав полученные вещества на культурах нейронов и лабораторных грызунах ученые выбрали лучшее – табенранталог (tabernanthalog, TBG).

Результаты эксперимента с табенранталогом