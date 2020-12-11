Вывели синтетический аналог психоделика, который можно использовать в медицине
Многие психоактивные вещества, в частности ЛСД и кетамин, рассматривают для лечения депрессии, алкоголизма и других аддикций. Но поскольку они имеют множество побочных эффектов, ученые из разных стран мира пытаются найти для них менее опасные аналоги.
Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе вывели искусственный аналог ибогаина. Полученное вещество стимулирует восстановление связей между нейронами, но не имеет токсичных или психоделических эффектов. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.
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Почему психоактивные вещества хотят использовать в медицине
Депрессия, алкоголизм и различные аддикции сопровождаются потерей связей между нейронами префронтальной коры, которая отвечает за принятие решений и другие высшие когнитивные функции. Зато сравнительно небольшие дозы психоделических веществ стимулируют образование дендритных шипиков на нейронах. Это такие выросты, которые усиливают связь между нейронами.
Впрочем, психоделические и токсические эффекты мешают медикам использовать такие вещества для лечения пациентов. Поэтому ученые стремятся найти более безопасные аналоги этих соединений, чтобы они не имели негативных эффектов и положительно влияли на нейроны.
В поисках идеального аналога ученые из Калифорнийского университета взяли за основу ибогаин и синтезировали с него 20 близких химических соединений.
Ученым удалось сохранить молекулу, которая отвечает за полезные свойства, но не имеет побочных эффектов. Протестировав полученные вещества на культурах нейронов и лабораторных грызунах ученые выбрали лучшее – табенранталог (tabernanthalog, TBG).
Результаты эксперимента с табенранталогом
- TBG стимулировал образование дендритных шипиков, но не вызвал видимых побочных эффектов.
- Вещество снимало тягу к алкоголю и героину в модельных мышей и крыс, которых предварительно "подсадили" на эти наркотики.
- TBG не приводила к активации "центров удовольствия", поэтому потенциально не должна вызывать привыкание.
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