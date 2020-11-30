Группа исследователей из Испании обнаружила еще одну возможную группу риска при COVID-19: люди с избыточным сахаром в крови, у которых диагностирован диабет.

Исследователи из Испании проанализировали данные более чем 11 тісяч пациентов, госпитализированных с марта по май и выяснили, что избыточный сахар без диабета также может влиять на ход COVID-19.

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Средний возраст больных составил 67 лет, из них более 57% – мужчины. В 18,9% пациентов был диагностирован сахарный диабет, или в их медицинских картах были данные приема лекарств для диабетиков. При госпитализации у каждого больного брали кровь на сахар, и результаты авторы исследования разделили на три группы: нормальный, высокий и очень высокий уровень.

Высокий сахар и COVID-19

Ученые обнаружили, что избыточный сахар в основном был обнаружен у пожелых мужчин, страдающих диабетом, гипертонией и другими хроническими заболеваниями. У таких пациентов были чаще повышенные маркеры воспаления. Но самым большим открытием было то, что высокий уровень сахара в крови влиял на риск смертности даже у пациентов без диабета.

Среди больных, умерших от COVID-19, 41,1% имели повышенный сахар. Такие пациенты проводили больше времени в больнице и чаще нуждались в интенсивной терапии, в том числе в искусственной вентиляции легких по сравнению с людьми с нормальным уровнем сахара.

Какое это имеет значение

Авторы исследования подчеркивают, что некоторые пациенты могли не знать о своем статусе диабетика, поэтому их ошибочно отнесли к не диабетикам. В любом случае врачам необходимо рассмотреть возможность проводить скрининг уровня глюкозы в крови у госпитализированных пациентов с COVID-19, чтобы вовремя принять меры и снизить риск смертности, считают ученые.