Существуют различные теории о том, как очередность рождения детей влияет на их способности, таланты и карьерные успехи. Американские ученые подтвердили одну из них: у первенцев как минимум чаще более высокий уровень образования, и на это есть очень прозаичные причины.

Ученые Университета Хьюстона воспользовались данными многолетнего исследования Project TALENT, которое провели на репрезентативной выборке 377 тысяч американских школьников в 1960 году и повторили через 50 лет после первоначальной оценки.

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Теория поиска ниши и слияния

В исследовании анализировалось влияние очередности рождения на выбор карьеры в определенной сфере, профессиональные заслуги и социальный статус. С помощью этой выборки ученые решили проверить две популярные психологические модели, которые связаны с очередностью рождения: поиска ниши и слияния.

Модель поиска ниши предполагает, что братья и сестры выбирают конкурентные стратегии. Первенцы стремятся занять более традиционную нишу в карьере и социальном поведении, поэтому они в основном ориентированы на достижения в учебе и работе, достаточно ответственны и уверены в себе. Более поздние дети предпочитают быть "мятежниками": легкие на подъем, более открытые и общительные.

Модель слияния предполагает, что первенцы более образованы, потому что с каждым появлением нового ребенка интеллектуальная среда в семье размывается, оставляя более поздним детям меньше стимула для развития.

Результаты исследования

Результаты исследования показали, что первенцы действительно более образованы и интеллектуально развиты, что положительно сказывается на их карьерных достижениях. Ученые выяснили также, что первенцы чаще выбирают творческие карьеры, чем их младшие братья и сестры, и делают в ней больше успехов.