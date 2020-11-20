Заниматься спортом стоит прежде всего для здоровья, а потому нужно избегать лишних нагрузок. Особенно следует быть внимательным, если у вас есть определенные проблемы с коленями. Вот, каких видов физической активности следует избегать при проблемах с коленями.

Во время ежегодной встречи Радиологического общества Северной Америки (RSNA) ученые обсудили, какие виды спорта негативно влияют на состояние здоровья колен и могут даже ускорить дегенерацию коленных суставов.

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Все активности, связанные с ракеткой вредны для колен

В исследовании изучали скорость дегенерации суставов у 415 пациентов с избыточным весом, средний возраст которых 59 лет. Более 4 лет каждый участник занимался шестью различными видами активностей – играми с мячом и ракеткой, ездой на велосипеде, бегом, тренировками на эллипсе и плаванием.

Оказалось, что игра в теннис или ракетбол вреднее для здоровья колен, чем все другие активности, в частности бег.

Внимание: Спорт с ракеткой приводит к повышенной дегенерации хряща в медиальной части большеберцовой кости. Это участок на внутренней стороне колена, где обычно возникает артрит.

Самыми безопасными для колен оказались тренировки на эллипсе, плавание и езда на велосипеде.