Как выглядят легкие тяжелобольных пациентов с COVID-19: львовские медики опубликовали фото
Во Львове медики показали, как выглядят легкие тяжелобольного пациента с COVID-19. На снимке трудно разглядеть силуэты органов.
Легкие больного полностью поврежденные болезнью, отметила Ирина Заславец в Facebook.
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"Это одни из самых страшных легких, которые я видела в жизни", – сказала мне только что руководительница реанимации клинической больницы скорой медицинской помощи Львова,
– написала женщина.
Легкие больного коронавирусом / Фото Facebook Ирина Заславец
Она добавила, что с Винников в медучреждение привезли 18 пациентов с коронавирусом. 7 из них – в реанимации. Все в критическом состоянии.
Повреждение легких коронавирусом / Фото Facebook Ирина Заславец
Ситуация с коронавирусом во Львовской области
Львовская область находится на третьем месте по количеству больных коронавирусом в Украине после Киева и Харьковской области.
Во Львовской области заболели 42 050 человек. От болезни умерли 1 176 человек, выписаны – 27 222.
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