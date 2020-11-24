Во Львове медики показали, как выглядят легкие тяжелобольного пациента с COVID-19. На снимке трудно разглядеть силуэты органов.

Легкие больного полностью поврежденные болезнью, отметила Ирина Заславец в Facebook.

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"Это одни из самых страшных легких, которые я видела в жизни", – сказала мне только что руководительница реанимации клинической больницы скорой медицинской помощи Львова,

– написала женщина.



Легкие больного коронавирусом / Фото Facebook Ирина Заславец

Она добавила, что с Винников в медучреждение привезли 18 пациентов с коронавирусом. 7 из них – в реанимации. Все в критическом состоянии.



Повреждение легких коронавирусом / Фото Facebook Ирина Заславец

Ситуация с коронавирусом во Львовской области

Львовская область находится на третьем месте по количеству больных коронавирусом в Украине после Киева и Харьковской области.

Во Львовской области заболели 42 050 человек. От болезни умерли 1 176 человек, выписаны – 27 222.