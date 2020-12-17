14 ноября министр здравоохранения Максим Степанов получил положительный тест на коронавирус. 28 ноября он заявил, что уже выздоровел. Однако, как оказалось, повторный тест он не сдавал.

Тест на коронавирус не может быть критерием для выписки больного из больницы – ни положительный, ни отрицательный. Об этом Максим Степанов заявил в интервью программе "Министры в галстуках и без" на 24 канале.

К слову Не только тестом, но и симптомами: как можно повторно заболеть COVID-19

"Человек, который болен COVID-19 и этот диагноз ему подтвердили исследованием ПЦР, болеет более 10 дней и после этого 3 дня подряд у него нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной болезни, то этот человек считается здоровым", – сказал министр.

И нет никакой необходимости сдавать тесты и получать отрицательный результат. Вот, например, я выздоравливал именно по такому принципу,

– отметил Степанов.

И добавил: "Я второй тест не сдавал, потому что в этом нет никакой необходимости".

Читайте полное интервью с Максимом Степановым – по ссылке на 24 канале.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала