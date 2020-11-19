По состоянию на 19 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 2 525 военных.

Всего за время пандемии выздоровели – 5 839 военных. К сожалению, подтверждены 25 летальных случаев. Об этом на странице в фейсбуке сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

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На изоляции находится 390 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 105 человек.

Статистика распространения COVID-19 в ВСУ за 19 ноября

За прошедшие сутки зарегистрированы 202 новых случая заболевания COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 38 человек:

Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 10 военнослужащих,

Черниговский военный госпиталь – 6 военнослужащих,

Изолятор воинской части (Сумская область) – 5 военнослужащих,

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" и 65 военный мобильный госпиталь – по 2 военнослужащих,

Житомирский военный госпиталь – 3 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Северного региона и 59 военный мобильный госпиталь – по 4 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Восточного региона и Запорожский военный госпиталь – по 1 военнослужащему.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 165 человек.