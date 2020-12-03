В ВСУ коронавирусом болеют 3146 военных
За минувшие сутки в рядах ВСУ обнаружили 189 новых больных COVID-19. К сожалению, за 2 декабря подтвердили 27 летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом.
Об этом на странице в Фейсбуке сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
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Всего за время пандемии в ВСУ выздоровело 7533 человека. К сожалению, зафиксировано 26 летальных исходов. На изоляции находится 437 человек. У 65 военнослужащих заканчивается изоляция ближайших трое суток.
За прошедшие сутки зарегистрировано 189 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения охраны госпитализировано 21 человека:
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 4 военнослужащих
- Черкасский военный госпиталь – 3 военнослужащих,
- Житомирский и 66 военный мобильный госпиталь – по 2 военнослужащих,
- Военно-медицинский клинический центр Южного и Центрального регионов, Деснянский, Черниговский, Запорожский и Полтавский военные госпитали, 59 и 65 военные мобильные госпитали – по 1 военнослужащему,
- Винницкая ГКБ и Городецкая ЦРБ – по 1 работнику ВС Украины.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 168 человек:
- Киевская область – 43 военнослужащих и 7 работников ВС Украины,
- Одесская область – 21 военнослужащий и 1 работник ВС Украины,
- Львовская область – 29 военнослужащих,
- Житомирская область – 16 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,
- Николаевская область – 14 военнослужащих,
- Винницкая область – 6 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,
- Сумская область – 6 военнослужащих,
- Донецкая, Черкасская и Ровенская области – по 3 военнослужащих,
- Запорожская область – 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,
- Черновицкая область – 2 военнослужащих,
- Хмельницкая область – 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,
- Днепропетровская и Херсонская области – по 1 военнослужащему,
- Полтавская, Харьковская и Ивано-Франковская области – по 1 работнику ВС Украины.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Карантинные ограничения в Украине / инфографика 24 канала
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