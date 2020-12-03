За минувшие сутки в рядах ВСУ обнаружили 189 новых больных COVID-19. К сожалению, за 2 декабря подтвердили 27 летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом на странице в Фейсбуке сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

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Всего за время пандемии в ВСУ выздоровело 7533 человека. К сожалению, зафиксировано 26 летальных исходов. На изоляции находится 437 человек. У 65 военнослужащих заканчивается изоляция ближайших трое суток.

За прошедшие сутки зарегистрировано 189 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения охраны госпитализировано 21 человека:

Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 4 военнослужащих

Черкасский военный госпиталь – 3 военнослужащих,

Житомирский и 66 военный мобильный госпиталь – по 2 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Южного и Центрального регионов, Деснянский, Черниговский, Запорожский и Полтавский военные госпитали, 59 и 65 военные мобильные госпитали – по 1 военнослужащему,

Винницкая ГКБ и Городецкая ЦРБ – по 1 работнику ВС Украины.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 168 человек:

Киевская область – 43 военнослужащих и 7 работников ВС Украины,

Одесская область – 21 военнослужащий и 1 работник ВС Украины,

Львовская область – 29 военнослужащих,

Житомирская область – 16 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,

Николаевская область – 14 военнослужащих,

Винницкая область – 6 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,

Сумская область – 6 военнослужащих,

Донецкая, Черкасская и Ровенская области – по 3 военнослужащих,

Запорожская область – 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,

Черновицкая область – 2 военнослужащих,

Хмельницкая область – 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,

Днепропетровская и Херсонская области – по 1 военнослужащему,

Полтавская, Харьковская и Ивано-Франковская области – по 1 работнику ВС Украины.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине: всего с начала пандемии COVID-19 в Украине заболело – 772 760 человек, выздоровело – 384 426 пациентов. Общее количество летальных исходов возросло до 12 960.



Карантинные ограничения в Украине / инфографика 24 канала