В ВСУ коронавирусом болеет 2795 военных
За минувшие сутки, 24 ноября, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 166 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 25 ноября болеет 2795 военных.
На изоляции находится 363 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток – 45 человек. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
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Всего за время пандемии выздоровел – 6565 человек, летальных случаев – 26. За прошедшие сутки зарегистрировано 166 новых случаев инфицирования COVID-19.
Из них в учреждения охраны госпитализированы 27 человек:
- 66 военный мобильный госпиталь – 6 военнослужащих
- Мукачевский военный госпиталь – 4 военнослужащего
- 65 военный мобильный госпиталь – 3 военнослужащего
- Военно-медицинский клинический центр Южного и Восточного регионов, 59 военный мобильный госпиталь и изолятор воинской части (Одесская область) – по 2 военнослужащего
- Военно-медицинский клинический центр Центрального и Западного регионов, Ровенский, и Черниговский военные госпитали, Хмельницкая инфекционная больница – по 2 военнослужащего
- Городоцкая ЦРБ – 1 работник ВС Украины
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 139 человек:
- Киевская область – 22 военнослужащего и 19 работников ВС Украины
- Одесская область – 18 военнослужащих и 4 работника ВС Украины
- Львовская область – 17 военнослужащих и 2 работника ВС Украины
- Сумская область – 18 военнослужащих
- Донецкая область – 10 военнослужащих
- Ровенская область – 4 военнослужащего и 1 работник ВС Украины
- Винницкая и Днепропетровская области – по 3 военнослужащих и по 1 работнику ВС Украины
- Черкасская область – 3 военнослужащих
- Житомирская область – 1 военнослужащий и 2 работника ВС Украины
- Луганская область – 2 военнослужащих
- Николаевская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины
- Харьковская, Кировоградская, Полтавская, Херсонская, Тернопольская и Ивано-Франковская области – по 1 военнослужащему.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Перечень ограничений в карантин выходного дня / инфографика 24 канала
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