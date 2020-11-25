За минувшие сутки, 24 ноября, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 166 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 25 ноября болеет 2795 военных.

На изоляции находится 363 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток – 45 человек. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

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Всего за время пандемии выздоровел – 6565 человек, летальных случаев – 26. За прошедшие сутки зарегистрировано 166 новых случаев инфицирования COVID-19.

Из них в учреждения охраны госпитализированы 27 человек:

66 военный мобильный госпиталь – 6 военнослужащих

Мукачевский военный госпиталь – 4 военнослужащего

65 военный мобильный госпиталь – 3 военнослужащего

Военно-медицинский клинический центр Южного и Восточного регионов, 59 военный мобильный госпиталь и изолятор воинской части (Одесская область) – по 2 военнослужащего

Военно-медицинский клинический центр Центрального и Западного регионов, Ровенский, и Черниговский военные госпитали, Хмельницкая инфекционная больница – по 2 военнослужащего

Городоцкая ЦРБ – 1 работник ВС Украины

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 139 человек:

Киевская область – 22 военнослужащего и 19 работников ВС Украины

Одесская область – 18 военнослужащих и 4 работника ВС Украины

Львовская область – 17 военнослужащих и 2 работника ВС Украины

Сумская область – 18 военнослужащих

Донецкая область – 10 военнослужащих

Ровенская область – 4 военнослужащего и 1 работник ВС Украины

Винницкая и Днепропетровская области – по 3 военнослужащих и по 1 работнику ВС Украины

Черкасская область – 3 военнослужащих

Житомирская область – 1 военнослужащий и 2 работника ВС Украины

Луганская область – 2 военнослужащих

Николаевская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины

Харьковская, Кировоградская, Полтавская, Херсонская, Тернопольская и Ивано-Франковская области – по 1 военнослужащему.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на 25 ноября в Украине заболело коронавирусом 661 858 человек. 307 778 пациентов выздоровели. К сожалению, с начала эпидемии официально зафиксировано 11 492 летальных случая от осложнений, вызванных COVID-19. За минувшие сутки в стране подтвердили 13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Перечень ограничений в карантин выходного дня / инфографика 24 канала